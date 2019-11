Il lungomare di via Roma si rifà il look: il progetto presentato in un incontro pubblico

Lo ha anticipato nei giorni scorsi il sindaco di Castiglione della Pescaia, Giancarlo Farnetani, in occasione dell’assemblea pubblica che ha aperto “Il turismo delle idee”, undici incontri dedicati alla promozione del territorio, e giovedì 28 novembre, alle 21, durante uno dei gruppi tematici su infrastrutture, viabilità, piano della mobilità, sicurezza e videosorveglianza, il primo cittadino, assieme al vicesindaco Elena Nappi, che segue l’assessorato ai lavori pubblici, presenteranno il progetto esecutivo della riqualificazione del lungomare di ponente, quello di via Roma, che comprenderà anche un tratto della Ciclovia Tirrenica. In quell’occasione cittadini e operatori turistici presenti nella sala consiliare di via Cesare Battisti avranno la possibilità di contribuire alla realizzazione del quadro complessivo dell’opera.

«Credo che sia questa la sede giusta dove presentare il progetto di riqualificazione del lungomare – afferma soddisfatto il sindaco Farnentani –: per tale motivo abbiamo deciso di farlo conoscere, all’interno degli incontri dove parliamo di turismo castiglionese a 360 gradi».

«Su come sarà la nuova passeggiata di via Roma – aggiunge il sindaco – c’è stata condivisione tra la volontà politica e le indicazioni raccolte dai cittadini nel corso di precedenti assemblee. Tutto questo ha portato a un traguardo strategico per Castiglione della Pescaia e al raggiungimento di un altro degli obbiettivi programmatici di governo del paese presentato a inizio legislatura».

«Il Comune è pronto a dare il via alle procedure di appalto per la riqualificazione del lungomare di ponente – comunica il vicesindaco Elena Nappi – e quale opportunità migliore quella di presentare il progetto e il cronopragramma dei lavori durante un appuntamento dedicato allo sviluppo turistico di Castiglione della Pescaia? Illustreremo il raddoppio della linea elettrica che prenderà posto all’interno dei sottoservizi, la nuova pavimentazione e la creazione sul lato a monte della pista ciclabile: in continuità con i lavori già realizzati anche per il lungomare di levante».

«Gli uffici partiranno immediatamente con la gara per l’affidamento del primo stralcio dei lavori per la pavimentazione dell’intera opera – fa sapere Nappi –, ma già durante l’incontro di giovedì 28 l’amministrazione sarà sensibile a nuove idee e spunti utili a migliorare le successive fasi per il rinnovamento dell’arredo urbano e del verde pubblico attrezzato».

«Via Roma è stata suddivisa dai tecnici del Comune in sette parti e le prime due realizzate contestualmente saranno quelle esterne. La pista ciclabile sarà individuata grazie alla posa di un listello di pietra sintetica di colore bianco, pavimentata con lo stesso materiale utilizzato per il resto dell’intervento e caratterizzata dalla diversa posa delle lastre, con la creazione di un disegno differente. Siamo finalmente giunti – conclude Elena Nappi – alla posa della prima pietra di un’opera storicamente attesa e fortemente qualificante per l’identità del territorio castiglionese».