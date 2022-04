Torna il Luna Park a Marina di Grosseto: tre mesi di divertimento nella frazione

La Giunta comunale di Grosseto ha autorizzato anche per quest’anno l’allestimento, nel rispetto dei vigenti regolamenti e delle eventuali prescrizioni richieste, del Luna Park estivo a Marina di Grosseto, nell’area di via Montreuil (quella usuale, adiacente al pattinodromo), nel periodo da giugno a metà settembre.

“Il Luna Park – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è un’iniziativa divenuta tradizionale e di forte richiamo per la nostra frazione balneare e molto attesa da giovani o famiglie, che da sempre rappresentano la tipologia tipica del turista di Marina di Grosseto e delle tante strutture presenti nei dintorni. Anche nei due anni appena trascorsi, siamo riusciti a farlo svolgere nella classica area da tutti ormai conosciuta: riportarlo quest’anno, oltre che un gesto di continuità, lo fa diventare anche un segnale ulteriore di ripartenza.“

“La presente situazione nazionale – aggiunge l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini -, successiva all’evento pandemico che purtroppo non è ancora del tutto risolto, non permette ancora di offrire appieno la consueta ampia gamma di occasioni di svago, soprattutto per il pubblico più giovane. Come amministrazione, sulla base di quanto verificato con le edizioni 2020 e 2021, abbiamo quindi scelto di favorire lo svolgimento di attività che garantiscano in ogni caso una buona gestione delle misure per il contenimento del Covid-19, indipendentemente dalla sussistenza, formale, dello stato di emergenza nazionale“.