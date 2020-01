“Lumiere”: cantine aperte, mercatini e presepi in mostra a Scansano

Come rito augurale per il nuovo anno, piazza Garibaldi di Scansano si accende di luci: ecco “Lumierie”, uno spettacolo visionario di e con Lumi Il Drago Bianco; considerato uno dei principali rappresentanti dell’arte del fuoco in Europa, è protagonista di ricercate performance che lasciano un segno indelebile nella memoria e nell’animo, per l’occasione sarà in un duo all’ultima fiamma con l’artista Tatiana Foschi.

“Dov’è il vostro amico immaginario? In uno scenario onirico e insolito due incredibili personaggi accompagnano dolcemente le fiamme in una danza riverente, giocando con i suoni e le luci negli elementi che disegnano la visione. Manipolando le fiamme attraverso gesti complici, oltrepassano i confini della realtà, trasporteranno gli spettatori in uno stato libero dalle paure”.

Lo spettacolo è in programma domenica 5 gennaio, alle 17.30, in piazza Garibaldi, ed è offerto alla comunità dal Comune di Scansano. La direzione artistica è a cura del Teatro nel Bicchiere festival

Dalle 15.30, nel centro storico del paese prenderà vita la ricostruzione della natività, in un percorso emozionale e storico. Ci saranno cantine aperte, tende abitate da personaggi mitici e prelibatezze da gustare, una mostra dei presepi per le vie del paese e il mercato artigianale nel palazzo delle ex scuole elementari.

Il presepe vivente è a cura dell’associazione Città del Pane.

Ingresso libero.