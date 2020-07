Sicurezza, Scotto: “Risse e atti vandalici all’ordine del giorno, il Comune intervenga”

“La stagione estiva, per il ritardo dovuto all’emergenza Covid-19, é iniziata da pochissimi giorni e già si registrano spiacevoli episodi, non nuovi per la verità che, alle orecchie di chi decide, dovrebbero suonare come veri e propri campanelli d’allarme“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Luigi Scotti, capogruppo di Argentario Il Progetto.

“Sí, perché ai flussi di turisti che vengono a risollevare le sorti di una economia locale solo qualche mese fa sulla soglia del baratro, si legano problematiche di ordine pubblico che non possono e non devono assolutamente essere trascurate – continua la nota -. Le risse, a seguito dell’assembramento illegale della festa in villa (atto privato di cui risponderanno i privati), gli atti di vandalismo consumati a danno dei mezzi in sosta (in special modo un mezzo da lavoro danneggiato in maniera grave) indicano che non abbiamo a che fare con episodi isolati, ma con un problema di sicurezza reale che deve essere immediatamente risolto. Immediatamente”.

“Non possiamo permetterci di arrivare in ritardo anche su questo fronte come è successo per le disposizioni di accesso e di permanenza sulle spiagge – termina il comunicato -. É dovere dell’amministrazione intervenire in maniera energica e risoluta perché la stagione proceda senza intoppi, garantendo incolumità e tranquillità a residenti e vacanzieri. Diversamente rischiamo di assecondare situazioni che potrebbero rivelarsi estremamente rischiose per le sorti della nostra economia… e non possiamo certo permettercelo”.