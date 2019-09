Una grossetana nel comitato regionale di Impresa donna Confesercenti

C’è anche una grossetana nel rinnovato Comitato imprenditoria femminile “Impresa donna” Confesercenti Toscana.

Si tratta di Lucilla Dani, già presidente provinciale di Federagit. La nuova presidente è invece Rita Berti, imprenditrice di Pescia, e Valeria Alvisi, vicedirettore di Confesercenti di Arezzo, è la nuova coordinatrice.

Molti i temi affrontati: dalla difficoltà di fare impresa per una donna, a partire da quelli relativi alla conciliazione dei tempi delle imprenditrici, che sono anche madri e mogli e ogni giorno si scontrano con un’organizzazione pubblica e privata non adeguata alle loro esigenze, dalla formulazione di misure specifiche sul credito, alla necessità di articolare ancora meglio forme previdenziali e assicurative in grado di ridurre l’impatto della maternità, la copertura di infortuni e malattie anche per i collaboratori d’impresa, su cui è stata deciso un approfondimento anche con la direzione nazionale di Confesercenti, per verificare i termini in vigore e magari sperimentare qualche forma nuova sul territorio regionale.

Infine, si è discusso di potenziare l’esperienza di questionari specifici da distribuire agli sportelli di accoglienza e all’affiancamento di una rete di ascolto per preparare provvedimenti concreti. Erano presenti all’incontro anche la presidente nazionale Anna Maria Crispino e la coordinatrice Luisa Barrameda.