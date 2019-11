Maltempo, il sindaco Petrucci: “Vicini al giovane imprenditore danneggiato”

“Come purtroppo è successo in tutta la Maremma, anche gran parte del nostro territorio comunale è stato colpito duramente dal maltempo e dalle copiose piogge cadute in queste ultime settimane“.

A dichiararlo è Luciano Petrucci, sindaco di Semproniano

“Maltempo – continua il sindaco – che ha creato molti disagi tra la popolazione e procurato ingenti danni anche ad alcune aziende del nostro territorio, come quella del giovane imprenditore agricolo Francesco Ferini. Personalmente conosco bene la situazione, in quanto alcuni mesi fa avevo parlato sia con l’imprenditore, sia con il Consorzio Bonifica e altri Enti. Fu fatto un sopralluogo da parte degli Enti competenti, Consorzio Bonifica e Regione Toscana nei pressi dell’azienda, dove passa il fiume Fiora, per vedere di risolvere quanto prima la problematica sollevata. Purtroppo gli eventi atmosferici hanno anticipato i tempi burocratici per far si che si ponesse rimedio a quanto poi purtroppo è accaduto“.

“Siamo vicini – conclude il sindaco Luciano Petrucci – come amministrazione comunale al signor Ferini, al quale va tutta la nostra solidarietà e supporto. Nello stesso tempo abbiamo sollecitato un urgente intervento di sopralluogo nella zona colpita dal maltempo perché così possano essere iniziati i lavori e proprio oggi abbiamo avuto la risposta che la prossima settimana verranno inviati dei tecnici da parte degli enti competenti”.