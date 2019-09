Il sindaco Petrucci entra nell’Anci: il plauso di Fratelli d’Italia

“Il sindaco di Semproniano Luciano Petrucci, nostro iscritto in Fratelli d’Italia, è stato eletto a Firenze nel Consiglio regionale dell’Associazione nazionali dei Comuni italiani”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

“Un incarico, quello assegnato a Luciano Petrucci, molto prestigioso, che va a premiare l’esperienza e soprattutto la competenza del nostro amministratore. Come Fratelli d’Italia – afferma Fabrizio Rossi –, siamo molto soddisfatti, in quanto siamo riusciti a portare nel Consiglio dell’Anci un rappresentante che ben conosce il nostro territorio provinciale e sono sicuro che saprà ben rappresentare le istanze dei cittadini che vivono nei piccoli comuni come Semproniano“.

“Petrucci – conclude Rossi – sarà quindi assieme al sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, nel parlamentino dell’Anci, composto da 80 membri tra eletti e di diritto“.