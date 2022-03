L’Anpi nel segno della continuità: Luciano Calì confermato presidente del comitato provinciale

Con la conclusione dei lavori per il 17° congresso dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia, l’Anpi maremmana ha completato l’indispensabile percorso di rinnovamento del proprio gruppo dirigente avviato lo scorso settembre in tutti i comuni in cui è presente un’articolazione territoriale della storica associazione.

A presiedere i lavori congressuali, alla presenza della delegata nazionale Tamara Ferretti, responsabile del Coordinamento nazionale donne, i delegati provinciali hanno chiamato Mauro Pasquali che, oltre ai numerosi interventi degli ospiti in rappresentanza delle realtà istituzionali, associative, sindacali e politiche, come Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia, Sara Minozzi, assessore del Comune di Grosseto, Silvia Sordini (Cesvot), Carlo Sestini (Avis), Carlotta Sorrentino (Arci), Ilaria Cansella (Isgrec), Andrea Ferretti (Cgil), Nicola Menale (Sinistra Italiana) e Stefania Amarugi (Prc), ha consegnato alla platea congressuale gli indirizzi di saluto pervenuti da Paola Berardino (Prefetto di Grosseto), Antonio Mannoni (Questore di Grosseto), Giovanni Roncari (vescovo delle diocesi di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello), Hubert Corsi (Croce Rossa Italiana), Edoardo Boggi (Misericordia), e Luciana Bianciardi.

La scelta del centro civico comunale di Ribolla quale sede dell’assemblea congressuale, fortemente voluta dal comitato provinciale “Norma Parenti” con il sostegno delle tredici sezioni dell’Anpi attive in provincia di Grosseto in rappresentanza dei mille tesserati in Maremma, ha riscontrato l’immediata disponibilità del sindaco Francesco Limatola e dell’intera Giunta del Comune di Roccastrada, simbolicamente e materialmente uniti anche attraverso la solenne cerimonia di deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti avvenuta presso il monumento al minatore: «Per l’Anpi la memoria è naturalmente il fil rouge che lega passato, presente e futuro della nostra comunità – spiega infatti Luciano G. Calì, presidente del comitato provinciale dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia – e nell’anno del centenario della nascita di Luciano Bianciardi è stato per noi tutti importante compiere il gesto simbolico di ricordare ciò che Bianciardi narrò di quel 4 maggio del 1954, dove a Ribolla si verificò la più grave tragedia mineraria italiana dalla fine della seconda guerra mondiale che provocò la morte di 43 persone. Una tragedia con responsabilità certe e gravi, ma che ebbe un processo che si concluse con l’assoluzione di tutti gli imputati attraverso la formula della “fatalità”. A distanza di settantotto anni, per l’Anpi è inoltre doveroso preservare la memoria dell’eccidio compiuto a Maiano Lavacchio, luogo della brutale esecuzione dopo un processo sommario di undici giovani renitenti alla leva, la cui colpa fu il mancato arruolamento nell’esercito della Repubblica sociale italiana. In quest’anno già tristemente segnato dalla guerra, per l’Associazione nazionale Partigiani d’Italia è fondamentale, nel nome della pace, rinnovarne il ricordo».

Durante la prima seduta del nuovo ed ampliato comitato direttivo provinciale, rappresentativo di tutte le realtà territoriali e pienamente in linea con i criteri di parità di genere, il riconfermato presidente dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia ha nuovamente chiamato a coadiuvarlo Antonella Coppi e Claudio Bellucci, rispettivamente delegati alla formazione e percorsi educativi ed all’organizzazione territoriale. A completare la squadra, insieme ai due rieletti vicepresidenti, la conferma nella segreteria provinciale della coordinatrice Anna Marina Copponi e della responsabile privacy e tesseramento Daniela Castiglione, insieme a Giulio Balocchi quale nuovo tesoriere provinciale. Il presidente Luciano G. Calì e la vice Antonella Coppi saranno inoltre impegnati in qualità di delegati al 17° congresso nazionale dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia, in programma dal 24 al 27 marzo a Riccione (Rimini).