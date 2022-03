Polizia Municipale, nominato il nuovo comandante: ecco chi è

Luciano Bartoli è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Manciano.

Un lungo curriculum segna la carriera del dottor Bartoli: classe ’56, di Castiglione della Pescaia, è in pensione dal 2020. Dopo 43 anni di servizio nei Comuni della provincia di Grosseto, è stato nominato comandante pro tempore al Comune di Manciano.

Un passaggio simbolico di consegne tra l’ex comandante Piero Rossi, scomparso improvvisamente lo scorso mese di febbraio, e il suo caro amico Luciano Bartoli. Il nuovo comandante, infatti, era legato a Piero Rossi da una lunga amicizia e profonda stima. “Sono felice – spiega Bartoli – di andare a guidare la Municipale di un Comune amico come quello di Manciano, dopo aver avuto esperienze significative a Castiglione, Massa Marittima, Grosseto e Follonica. Per me venire a ricoprire un ruolo così importante a Manciano significa ripercorrere i passi di Piero e riprendere quello che di buono e grande ci ha lasciato”.

“Il dottor Bartoli – afferma il sindaco di Manciano Mirco Morini – ci aiuterà a superare questo momento di transizione per il Comune, segnato da una dolorosa perdita. Luciano Bartoli guiderà la Municipale per dare un’altra volta stabilità a tutta la macchina amministrativa e sicurezza alla nostra comunità. Visto l’approssimarsi della stagione estiva e turistica, la presenza di un comandante di lunga carriera è senz’altro un elemento positivo per tutti noi. Ringrazio personalmente il comandante Bartoli che si è reso disponibile a traghettare temporaneamente il comando della Municipale fino a nuova nomina”.