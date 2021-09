“Luci e ombre nella Divina Commedia”: incontro alla biblioteca di storia dell’arte

Sabato 2 ottobre, alle 18, alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, ottavo appuntamento del ciclo “Montemerano per Dante“, organizzato dall’Accademia del Libro.

Si terrà una conversazione di Mariano Dolci e Donatella Spinelli dal titolo “Luci e ombre nella Divina Commedia“.

Mariano Dolci e Donatella Spinelli hanno riletto la Commedia moltissimi anni dopo la lettura scolastica. Non sono esperti di scritti danteschi; la conversazione si focalizza su temi inerenti le esperienze lavorative di ciascuno: il teatro delle ombre (Dolci) e lo studio della percezione di luci e colori (Spinelli).

Come racconta Mariano Dolci: “Il mio interesse per Dante, del tutto affievolito dopo il liceo (anche per sua responsabilità, ndr), mi è fortemente ritornato nel corso del mio lavoro, venendo a contatto con le prime concezioni spontanee che i bambini piccoli si formano delle ombre e, in particolare, della propria. I piccoli, fin dall’asilo nido, scoprono in età precocissima l’ombra e ne avvertono subito il suo potenziale di gioco. Sono stato colpito dalla contiguità esistente tra le credenze infantili e quelle comunicateci da etnologi e antropologi presenti con notevole universalità in tutte le culture dell’umanità. La presenza della nostra ombra (come dell’immagine nello specchio) ha assillato il pensiero popolare fin dall’antichità e alcune tracce sono ancora presenti nelle superstizioni, o scomparse da poco. Ho cercato e ritrovato in Dante il quale, oltre ad essere una persona colta, era anche immerso nella cultura popolare del suo tempo, una corrispondenza con il fondo di credenze popolari comune a tutta l’umanità alle quali avrà attinto per le sue immagini poetiche”.

Mariano Dolci, inizialmente collaboratore di Otello Sarzi, il più grande burattinaio italiano del dopoguerra, è uno dei più noti interpreti e studiosi del teatro di animazione con burattini e marionette. Ha lavorato a lungo nelle scuole del Comune di Reggio Emilia e in strutture carcerarie e ospedaliere, maturando una grande esperienza nel campo della didattica scolastica e dell’utilizzo delle tecniche teatrali a scopo terapeutico. E’ autore di numerosi saggi sul Teatro di animazione.

Donatella Spinelli ha insegnato psicologia e psicofisiologia all’Università di Roma 4. Fra i principali temi di ricerca: la percezione visiva, le basi neurali della percezione e dell’azione. Attualmente in pensione, ha scritto il saggio “I colori dell’Inferno”.

L’accesso è consentito ai soli possessori di Green Pass con prenotazione obbligatoria al numero 335.7617773. Per coloro che si prenoteranno, sarà possibile recarsi dopo la conversazione al Bar del Glicine per un aperitivo-spuntino al prezzo concordato di 10 euro