Terranostra: Luca Serafini presidente regionale dell’associazione degli agriturismi

Luca Serafini è il nuovo presidente di Terranostra Toscana, l’associazione degli agriturismi che fanno parte della rete di Campagna Amica promossa dalla Coldiretti.

Serafini, che è anche presidente di Terranostra Grosseto, è stato eletto stamani all’unanimità presidente regionale di Terranostra dall’assemblea che si è svolta presso la sede di Coldiretti Toscana a Firenze.

All’assemblea, oltre ai direttori di Coldiretti delle federazioni toscane e ai consiglieri di Terranostra Toscana, ha partecipato il segretario nazionale, Antonio De Amicis.

Titolare dell’agriturismo “Poggio Sasseta”, a Montiano, e di un’azienda agricola che si estenda per circa ventidue ettari di terreno coltivato a cereali, Serafini possiede inoltre un uliveto che produce un ottimo olio extravergine di oliva Igp e altre superfici destinate a meloni, angurie e a verdure di stagioni.

“Sono entusiasta di questo incarico – afferma il neopresidente Luca Serafini – e ringrazio il mio predecessore Andrea Landini per il lavoro svolto. L’agriturismo è una grande risorsa per la Toscana, che oggi conta circa 5000 aziende agrituristiche pari ad 1/5 del totale in Italia, per le imprese e i cittadini, poiché rappresenta un’opportunità di sviluppo e di occupazione, a cominciare dai giovani. L’obiettivo è continuare nel cammino tracciato da Coldiretti per una filiera agricola tutta locale, ospitando ogni giorno e facendo gustare ai cittadini quelli che sono i piaceri del vivere in campagna, dalla cucina allo star bene fino alla partecipazione alle attività agricole”.

Terranostra, ad ogni suo livello, con i suoi agriturismi di Campagna Amica valorizza e promuove l’accoglienza di qualità; il recupero corretto e attento dei fabbricati rurali; la tutela del paesaggio e dell’ambiente; l’impiego a tavola dei prodotti locali, a chilometri zero e di origine certa; la vendita diretta dei prodotti; la diffusione di sistemi e metodi, produttivi ecocompatibili e a basso impatto ambientale;, l’adozione di uno stile di vita e di consumo più rispettoso dell’ambiente. In questi ultimi tempi gli agriturismi toscani hanno qualificato ancor di più la propria attività con la formazione degli agrichef proprio a sottolineare la massima espressione del legame tra produzione agroalimentare, territorio, cultura della campagna e turismo. Oltre al neopresidente, è stato eletto dal consiglio anche la vicepresidente di Terranostra Toscana, Francesca Buonagurelli.