Centro commerciale naturale, Santini: “Rilancio bella notizia per Massa Marittima”

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Massa Marittima, Luca Santini, in merito al rilancio del Centro commerciale naturale che, nei giorni scorsi, ha rinnovato il proprio organismo dirigenziale e nominato come presidente Daniele Brogi.

“Siamo contenti che il Centro commerciale naturale abbia una nuova dirigenza, inserendo anche giovani con idee e passione, e si sia rimesso in gioco con forti motivazioni per il bene della città – spiega Santini -. Per l’amministrazione comunale favorire questo rilancio era uno degli obiettivi del nostro programma e averlo centrato dopo un lavoro durato mesi, fatto di relazioni e incontri è un dato molto positivo. Massa Marittima sentiva l’esigenza di avere un Centro commerciale naturale che può fare molto anche per incrementare il turismo nei periodi fuori dalla stagione estiva“.

“Da parte nostra – prosegue l’assessore – offriremo al neo presidente Daniele Brogi e ai membri del direttivo tutto il sostegno e la collaborazione possibile. Il fatto poi che il Centro commerciale naturale si sia subito impegnato con molta energia nell’organizzazione degli eventi natalizi è un fatto che fa ben sperare per il futuro”