Tromba d’aria, Minucci: “Stanziati 500mila euro, amministrazione vicina ai cittadini”

“La nostra amministrazione si è prodigata sin dai primi momenti, sostenendo con i fatti i cittadini colpiti dalla tromba d’aria nel novembre scorso: sono stati infatti pari a 500mila euro i fondi stanziati“.

A dichiararlo è Luca Minucci, assessore all’ambiente del Comune di Orbetello.

“Siamo riusciti ad instaurare un rapporto collaborativo forte, abbiamo lavorato alacremente per alleviare quanto più possibile ogni disagio – spiega Minucci -. Grazie al grande lavoro della Protezione Civile e del settore lavori pubblici, con in prima linea il consigliere e senatore Roberto Berardi, sono state rimosse tutte le piante abbattute ed è stata ripristinata la viabilità. Siamo inoltre intervenuti, nei giorni successivi, con la rimozione di tutti i rifiuti urbani accatastati per favorire un veloce ritorno alla normalità. Abbiamo inoltre ritenuto doveroso dover sollevare i cittadini colpiti dalla rimozione e dallo smaltimento dei rifiuti inerti e dell’eternit“.

“In accordo con gli stessi, abbiamo atteso che tutti fossero stati in grado di completare le operazioni di rimozione e che le risulte fossero accatastate e ben divise per tipologia; a quel punto, a fine dicembre, abbiamo incaricato il gestore dei rifiuti Sei Toscana di procedere ai campionamenti ed alle analisi occorrenti per il conferimento negli impianti dedicati. La prossima settimana, a partire da lunedì, inizierà la rimozione dei rifiuti rimasti – termina l’assessore -. Inoltre, è stato profuso un importante lavoro di assistenza e supporto, sia nelle prime fasi emergenziali, che nel supporto all’accesso ai risarcimenti; questo grazie al vicesindaco Chiara Piccini e agli uffici comunali“.