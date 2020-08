Sanità, Minucci: “Marras si accorge solo dopo cinque anni dei problemi del settore”

“Ci sarebbe veramente da ridere se non fosse un tema così delicato ed importante come quello del funzionamento della nostra sanità locale: il capogruppo di maggioranza che si candida a rappresentare, ancora, la nostra terra si accorge dei problemi della sanità ed estrae dal cilindro un fantomatico progetto sull’ospedale Misericordia“.

A dichiararlo è Luca Minucci, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.

“La prima domanda, la più spontanea sarebbe: ma fino ad oggi dov’era?! E cosa è stato fatto?! Proprio qualche giorno fa, in quel di Orbetello, il segretario del Pd Zingaretti, assieme al candidato alla presidenza Giani, si vantavano del funzionamento della sanità in Toscana e ammonivano circa il pericolo, in caso di vittoria della destra, di uno smantellamento di un sistema che a loro dire era un esempio. Purtroppo chi come noi vive nelle aree periferiche ha vissuto sulla propria pelle un continuo inesorabile smantellamento dei servizi proprio ad opera del Pd e lo stesso Pd che oggi si lamenta della lentezza delle procedure è lo stesso partito che ha affondato i propri tentacoli ovunque con i risultati che oggi tocchiamo tutti – termina Minucci -. Noi vogliamo una sanità diversa, basata sul merito e non sulle tessere di partito, vogliamo risposte in qualsiasi momento e non solo a ridosso delle scadenze elettorali”.