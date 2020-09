Laguna, Minucci: “Proposte del Pd pericolose, servono soluzioni concrete per gestione futura”

“La laguna di Orbetello è un ambiente unico che conosciamo molto bene, vivendolo ogni giorno, e sappiamo con sicurezza estrema che non sono le passerelle elettorali quello di cui ha bisogno“.

A dichiararlo è Luca Minucci, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.

“Nella visione di Fratelli d’Italia – commenta Minucci – c’è la creazione di una struttura con autonomia economica e decisionale, un Ente operativo che sia partecipato da parte delle pubbliche amministrazioni (Stato, Regione e Comune), ma che possa gestire anche il delicato ambiente senza le lungaggini burocratiche in cui gli enti pubblici spesso si trovano ad operare. La soluzione prospettata dal Pd di rigettare la gestione sull’amministrazione più debole, cioè il Comune, è pericolosa, denota la scarsità̀ di conoscenza del problema. Certe volte purtroppo neanche le esperienze passate riescono ad evitare che in campagna elettorale si dicano castronerie e si indichi la strada più sbagliata possibile. Oltre alla struttura gestionale, quello che manca alla laguna è un piano sostenibile di interventi“.

“Sostenibilità̀ ambientale, attraverso ad esempio il pieno rinnovamento del parco macchine. Sostenibilità economica: infatti, da quando l’ultimo commissario ha cessato il suo lavoro, manca una visione che permetta di ammortizzare i gravosi costi di gestione e non si può pensare che saranno all’infinito le tasse dei cittadini a sorreggere un problema che viene gestito in maniera superficiale. Occorre individuare un modello di gestione moderno, che si autofinanzi, altrimenti i problemi saranno di anno in anno solamente rimandati“, conclude Luca Minucci.