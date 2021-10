Tirrenica, Fratelli d’Italia: “Briciole dal Ddl Bilancio del Governo per l’adeguamento”

“Ancora solo briciole da parte del Governo Draghi per la realizzazione di un’infrastruttura importante come la Tirrenica, la messa in sicurezza e il potenziamento della Statale Aurelia infatti è un asset importante per la crescita di tutto il territorio maremmano”: è quanto afferma Luca Minucci, del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia.

“Infatti – prosegue Minucci –, nel Ddl Bilancio sono solo 200 i milioni di euro previsti a fronte di una spesa complessiva che supera il miliardo di euro. Questo significa, ahinoi, che non ci sarà nel prossimo futuro il completamento e la messa in sicurezza infrastrutturale di un’arteria obsoleta, pericolosa e penalizzante”.

“Già la scorsa estate – commenta Minucci – il Ministro Giovannini aveva escluso dalle opere strategiche la Tirrenica, ci aspettavamo oggi un approccio differente, visti anche i fondi del Pnrr per le infrastrutture, ed invece ancora una volta viene snobbato un intero territorio con ricadute su tutta la filiera. Come Fratelli d’Italia riteniamo centrale e strategico il potenziamento e la messa in sicurezza di questa infrastruttura e continueremo a farci portavoce dei bisogni del nostro territorio“.

“Ci spiace che le soluzioni che ad orologeria vengono prospettate ogni qualvolta ci si avvicini ad ogni tornata elettorale vengano poi puntualmente disattese. Il nostro territorio non può più aspettare, ha bisogno di un’opera che sia compatibile e rispetti le caratteristiche del nostro territorio, ma non può più permettersi una strada indegna“, conclude Luca Minucci.