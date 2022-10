Sentenza Pesucci, Grisanti: “Pronti al ricorso, abbiamo perso una battaglia, non la guerra”

“Prendiamo atto della decisione del Tribunale e la rispettiamo in quanto siamo ligi alla regola secondo cui le sentenze non si commentano. Stiamo però già valutando con gli avvocati le modalità del ricorso e su quali punti focalizzare l’appello”.

Così l’ex sindaco di Campagnatico Luca Grisanti parla dopo aver appreso della sentenza che, in primo grado, dà ragione al sindaco Pesucci, che viene mantenuto, dal giudice di primo grado, in carica.

“Dopo questa prima la sentenza – commenta Grisanti -, oltre che sul ricorso ci concentreremo, come minoranza, sul fare opposizione in Consiglio comunale, ma anche sui comportamenti sempre al limite del sindaco Pesucci. Per noi la legge è sacra e, dunque, oltre che politica, la nostra sarà anche un’opposizione in favore della legalità, perché, ogni qual volta che si supererà il confine fissato dalle norme, interverremo in Comune e in tutte le altre sedi”.

“Per il momento – conclude Grisanti – prendiamo atto che abbiamo perso questa prima battaglia, ma non la guerra, e che siamo pronti a continuare il percorso intrapreso, in Comune e nelle aule di giustizia”.