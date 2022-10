Il segretario lascia il Comune, i ringraziamenti del sindaco: “Grande lavoro e tante soddisfazioni”

Il segretario generale del Comune di Grosseto, Luca Canessa, lascia il suo posto. Sarà presto in servizio a Piacenza.

“Tutto è iniziato con il Nucleo Fenice, prima grande dimostrazione della preparazione del segretario Canessa, arrivato a Grosseto nel 2020 nel periodo della pandemia – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: in quell’occasione c’è stato subito modo di conoscere la grande professionalità e la preparazione di Canessa, che in pochi giorni è stato in grado di traghettare la struttura comunale in un momento difficile anche per la nostra Grosseto, con provvedimenti tempestivi a sostegno delle imprese, del mondo del lavoro, delle famiglie, dei cittadini, delle associazioni sportive e che operano nel sociale, dei nostri giovani e soprattutto delle fasce di cittadinanza più deboli. Da lì un percorso fatto di crescita e di grandi soddisfazioni per la struttura municipale: solo per fare alcuni esempi, la riorganizzazione dell’Ente, in termini di personale e di spazi, le conquiste legate al Pinqua e al Pnrr, con tanti investimenti plurimilionari che ricadranno su Grosseto nei prossimi anni e che cambieranno il volto della città. E ancora: le nuove assunzioni e le grandi conquiste nella digitalizzazione dell’Ente. Un lavoro in parte arrivato a termine e in parte impostato per il futuro: questo permetterà a chi arriverà dopo di poter contare su una base estremamente solida. L’obiettivo adesso è procedere celermente all’individuazione del nuovo segretario generale, senza creare fasi di stallo, con la rassicurazione di poter contare sulle competenze di tutti i dirigenti comunali, che assicureranno continuità”.

“Al di là della grande stima professionale, che penso sia evidente – conclude il sindaco –, posso dire di aver apprezzato assieme alla Giunta anche le doti umane del segretario comunale Luca Canessa, persona molto disponibile e dal gran cuore con cui si è creato un ottimo rapporto. Sono certo che a Piacenza farà altrettanto bene. A lui auguro un buon lavoro per questa nuova sfida che si apre”.

Il segretario generale Luca Canessa saluta quindi Grosseto: “Proprio in questi giorni si è presentata sul mio percorso professionale un’occasione di crescita che mi vedrà segretario generale in un Comune con oltre 100mila abitanti, opportunità che ho fin da subito condiviso con il sindaco di Grosseto, con massima trasparenza, come siamo soliti fare. Ringrazio Vivarelli Colonna e la Giunta tutta per la grande fiducia riposta in me in questi anni, così come i dirigenti comunali e tutto il personale dell’Ente: insieme abbiamo fatto un grande lavoro di cui si vedono gli esiti e tanti altri se ne vedranno. Ringrazio inoltre il presidente del Consiglio comunale, tutti i consiglieri e i cittadini di Grosseto“.