Laguna di Orbetello, Aldi: “Da centrosinistra e centrodestra proposte evanescenti”

“Sulla laguna di Orbetello arrivano le solite promesse elettorali evanescenti da parte del centrosinistra e del centrodestra: entrambi assicurano che con loro al Governo lo Stato sarà fatto partecipe della gestione e vi farà pervenire ingenti risorse”.

A dichiararlo è Luca Aldi, membro del consiglio direttivo di Azione Grosseto.

“Il centrosinistra rispolvera la proposta di legge del 2011 finalizzata a costituire un Consorzio, ma non spiega perché tale proposta non è stata realizzata in questi 11 anni, in 10 dei quali il Pd è stato al Governo nazionale, oltre che, ininterrottamente, al governo regionale, e non spiega come concretamente potrà essere realizzata nel prossimo futuro – continua Aldi -. Il centrodestra, con i nuovi esperti e candidati Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, promette ‘un modello di gestione moderno che si autofinanzia’, senza spiegare minimamente di cosa si tratta: l’importante è annunciare cose mirabolanti, poi si vedrà. Mentre nessuno si prende la responsabilità di quanto accaduto con l’invasione dei moscerini, che ha devastato le attività economiche legate al turismo”.

“Nessuna autorità competente e nessun politico, né del centrosinistra, né del centrodestra, con il senatore Berardi delegato proprio alla laguna dal sindaco, hanno dato risposta alle seguenti domande – sottolinea Aldi –: 1) perché quest’anno la laguna è stata abbandonata a sé stessa e non è stata fatta alcuna delle attività previste dall’Accordo di programma sottoscritto da Regione e Comune nel 2021 e in vigore fino al 30 settembre 2022? 2) Perché il comitato scientifico, costituito nell’ambito dell’Accordo di programma, non è stato attivato per monitorare la situazione della laguna, dato che il fenomeno di proliferazione dei moscerini era già stato studiato, essendosi verificato in altre località italiane, e, quindi, poteva essere evitato o ridotto? 3) Perché ancora non sono partite le bonifiche, quando il primo Accordo di programma al riguardo tra i Ministeri, la Regione e il Comune risale al 2007 ed è stato rinnovato nel 2018?”.

“In conclusione: le forze politiche di centrosinistra e di centrodestra, che non sono state in grado nemmeno di far funzionare gli strumenti già esistenti e già finanziati come gli Accordi di programma per la gestione ordinaria e per le bonifiche, con quale credibilità promettono ora nuovi strumenti di gestione della Laguna? Noi promettiamo semplicemente, ma seriamente, anzitutto, di attuare e potenziare gli strumenti esistenti e, solo successivamente – termina Aldi –, di lavorare per crearne di nuovi e più efficienti”.