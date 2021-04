LoveRAEECircle: gli operatori di Sei Toscana testimonial del progetto

Ci sono Chiara, operatrice del numero verde, Massimo e Alberto, operatori che lavorano nei cantieri di Paganico e Massa Marittima. Sono i tre testimonial di Sei Toscana della campagna social #LoveRAEECircle, promossa da Cdc Raee. L’iniziativa, che ha visto coinvolta anche Sei Toscana, intende sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una raccolta differenziata corretta, attenta e puntuale dei rifiuti elettrici ed elettronici, i Raee appunto.

“La campagna promossa da Cdc Raee – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – ha voluto coinvolgere i volti e le voci di chi tutti i giorni è presente sul territorio e che, direttamente o indirettamente, si occupa di raccolta differenziata. I nostri operatori si sono subito resi disponibili, con entusiasmo, a realizzare questi video. A loro, e a tutti i dipendenti di Sei Toscana, va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno a servizio della comunità”.

Nei video, i tre protagonisti di Sei Toscana spiegano, in modo semplice e chiaro, quali sono i servizi e le corrette modalità di conferimento dei Raee che la società mette a servizio dei cittadini: il ritiro a domicilio, il conferimento ai centri di raccolta e i box Raee dislocati in parte del territorio.

“Attraverso il sito web e le pagine social di raccoltaraee.it – afferma Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di coordinamento Raee –, promuoviamo da qualche anno attività di comunicazione volte a far conoscere ai cittadini cosa sono i Raee e a sensibilizzarli sull’importanza della corretta raccolta di questi rifiuti. Nell’anno in corso abbiamo lanciato una collaborazione con le società di gestione rifiuti dislocate sul territorio nazionale con l’obiettivo di informare i cittadini sui servizi per la raccolta dei Raee disponibili nella propria area e ridurre così il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti elettronici per strada e nell’ambiente. Sei Toscana è tra le società che forniscono il loro contributo a questo progetto e la ringrazio per la preziosa collaborazione”.

I video verranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram di Raccoltaraee e di Sei Toscana a partire da martedì 6, per tutto il mese di aprile.