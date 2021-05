Le Lotus arrivano sulle strade della Maremma

Lotus Team Italia quest’anno ha scelto le splendide strade della Toscana e più precisamente della Maremma, per organizzare il “Lotus Start….2021”, il primo raduno che segna una ripartenza dopo un periodo molto difficile che auspichiamo stia volgendo al termine.

Il 22 e 23 maggio, si terrà un avvincente raduno all’insegna dell’amicizia e della passione per i motori, che vedrà la partecipazione di circa 30 equipaggi a bordo di Lotus di varia tipologia provenienti da molte regioni d’Italia e dall’estero.

L’appuntamento è fissato già dal pomeriggio di venerdì 21 in località Marina di Bibbona, la mattina di sabato 22, dopo l’accreditamento, i partecipanti si sposteranno a Bolgheri, percorrendo il celeberrimo viale dei cipressi dove è previsto il vero e proprio inizio del raduno. Il divertente tour attraverserà l’entroterra Maremmano per giungere nella tarda mattinata a Grosseto per l’esposizione delle auto nella centralissima piazza Dante. Nel pomeriggio la carovana ripartirà alla volta di Capalbio per una visita al Giardino dei Tarocchi.

La giornata si concluderà a Porto Santo Stefano per la sistemazione alberghiera e la cena a pochi metri dal mare.

L’indomani dopo la colazione i partecipanti ripartiranno alla volta di Montiano, attraverso un divertente percorso collinare che li porterà alla Tenuta Ammiraglia di Frescobaldi per una degustazione e visita guidata in cantina.

Dopo il pranzo, previsto a Talamone, gli equipaggi si saluteranno per fare ritorno nelle proprie regioni di provenienza.

Tutto il raduno si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.

Gli organizzatori ringraziano: il Comune di Grosseto per il patrocinio e per aver messo a disposizione la piazza più suggestiva, i preziosi supporter la concessionaria Lotus “PB Racing” di Bergamo, “Lemansys” società specializzata nella realizzazione di soluzioni altamente professionali in ambito informatico, il ristorante “L’Etrusco” di Jacopo Schisano a Grosseto ed il negozio di abbigliamento ed oggettistica “Ally” di Roma per aver contribuito alla realizzazione dell’evento.

Lotus Team Italia è un club nazionale, dedicato ai possessori di Lotus storiche e moderne, estimatori, appassionati del celeberrimo marchio inglese, mette a disposizione un background di esperienza decennale nell’organizzazione di eventi, sempre all’insegna della passione e dell’amicizia; anche quest’anno, oltre ai raduni stradali sul territorio nazionale, partecipa con la propria squadra corse, alla Lotus Cup Italia Speed Championship l’unica serie ufficiale Lotus dedicata alle vetture stradali made in Hethel organizzata da PB Racing by Stefano D’Aste.