Torna la lotteria benefica di Insieme in Rosa: in palio una Fiat Panda

Torna per il secondo anno consecutivo la lotteria di Insieme in Rosa onlus e il primo premio in palio, una Fiat Panda di color arancio, è arrivato questo pomeriggio a Castiglione della Pescaia direttamente dalla concessionaria Ricceri di Follonica e resterà esposto fino al 24 agosto, giorno dell’estrazione, sulla banchina del molo di Levante.

I premi però sono davvero tanti: oltre all’auto ci sono anche una bicicletta elettrica marca XP, un televisore marca Lg 49′ al led, un forno a microonde Whirpool con grill 1000 watt, uno smart watch Garmin, un hoverboard Nilox e un ventilatore a piantana Rowenta.

“I biglietti sono reperibili tutte le sere ad un desk sul lungomare di via Roma, in molti negozi di Castiglione, in tutte le frazioni e in molte attività commerciali del territorio che si sono rese disponibili e che ringraziamo – afferma Donatella Guidi, presidente della onlus –. I biglietti potranno essere acquistati fino al 22 agosto perché ci serve il tempo materiale di reperire tutti i blocchetti e procedere all’estrazione regolare. Quest’anno in più c’è una novità: da pochi giorni, grazie alla generosità di Internetfly, l’agenzia di comunicazione che ci segue da anni, abbiamo finalmente un sito web. L’indirizzo è www.insiemeinrosaonlus.it. Avere questo sito ci permetterà di promuovere meglio i nostri eventi, di ricevere prenotazioni per partecipare ad un determinato evento e, soprattutto, di poter ricevere donazioni dirette”.

“Voglio fare un plauso al lavoro che queste persone portano avanti con tanto entusiasmo e in particolare al senso di aggregazione che hanno creato in tutto il territorio – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Giancarlo Farnetani – per progetti di grande rilevanza come la lotta al tumore”.

Il ricavato della lotteria di Insieme in rosa, così come quello degli eventi in programma nel mese di ottobre, andrà a progetti utili alla comunità, come uno strumento ecografico per lo screening dell’endometriosi e del tumore dell’ovaio per l’ospedale Misericordia di Grosseto, necessario al presidio ospedaliero in accordo con la Asl Toscana Sud Est.

L’estrazione dei premi è fissata per il 24 agosto quando, alle 16, in via Cesare Battisti, nella sala del consiglio comunale si raduneranno membri dell’associazione, notaio e “fatine”, così amano farsi chiamare le volontarie della onlus. I premi potranno essere ritirati dai vincitori a decorrere dall’estrazione e fino al 31 agosto.