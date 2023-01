Lotteria della Befana, 8900 euro per la Fondazione Il Sole: tutti i biglietti estratti

Nei giorni scorsi, nella sala Mirto Marraccini della Banca della Maremma, si è svolta l’estrazione dei premi per la lotteria solidale della Befana promossa dalla Fondazione Il Sole Onlus.

All’estrazione dei 15 biglietti a cui è stato attribuito un premio, che è stato anche un piccolo momento di festa, hanno partecipato il presidente della mutua Tema Vita, Francesco Gentili, l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, per Banca Tema Laura Molinaro, il presidente della Fondazione, Massimiliano Frascino, il vicepresidente Marco Scandroglio, la responsabile del fundraising, Tiziana Tenuzzo, e quella della segreteria, Barbara Bricca. Insieme un gruppo di amici della Fondazione.

«La lotteria è stata un successo – commenta Tiziana Tenuzzo, responsabile del fundraising della Fondazione Il Sole – e siamo riusciti a mettere insieme 8.900 euro, grazie a più di 3500 biglietti acquistati dai grossetani anche grazie alla disponibilità di tante aziende che ci hanno dato una mano, che ringraziamo di cuore insieme a coloro che hanno acquistato i biglietti per sostenere le nostre attività. Con i tempi che corrono non era facile ottenere un risultato simile, per il quale siamo davvero grati ai grossetani».

Il presidente Frascino dedica un ringraziamento speciale a «Banca Tema, che ancora una volta ci ha dimostrato una vicinanza non comune, ai cassieri che hanno proposto l’acquisto dei nostri biglietti e alle aziende che hanno contribuito donando o applicando sconti ai premi messi in palio, come la Cantina dei vini di Maremma, il ristorante Artidoro, l’agenzia viaggi SpostaMenti, l’Hotel Granduca, la farmacia La Rugginosa, Tommasini Cicli e Expert di Bartalucci».

Per ritirare i premi contattare Barbara: al numero 373.8000094.

I biglietti vincenti: