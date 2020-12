Lotta a tre per lo Scudetto

Ci si avvicina sempre di più alla fine dell’anno e in Serie A il clima di competitività continua ad aumentare. Senza una chiara squadra a dominare il campionato in maniera assoluta, il torneo italiano si sta dimostrando essere ogni settimana più avvincente e tutto lascia presagire che, mai come quest’anno, i giochi saranno in sospeso fino al rush finale. Ciò nonostante, sembra che in questo periodo di fine 2020 si sia formato un terzetto di testa che vede le tre grandi di sempre del calcio italiano svettare su tutte, seppur con alcuni punti di distanza tra loro.

Se diamo un’occhiata alle attuali quote della Serie A italiana online in questo momento vediamo come l’Inter è in questo momento la principale candidata alla vittoria finale, vuoi per una questione di rosa vuoi per un trend positivo di risultati. La squadra allenata da Antonio Conte è senza dubbio una delle più preparate e attrezzate per imporsi alla lunga in un campionato lungo e complicato come la Serie A e non a caso ha inanellato ben sei vittorie consecutive, qualcosa che la rende la squadra più in forma del momento in Italia. Nonostante la recente eliminazione dalla Champions League dopo il pareggio casalingo contro lo Shakthar Donetsk, i nerazzurri sono adesso molto concentrati sul campionato, l’unica competizione sulla quale punteranno in modo deciso d’ora in avanti. Poter contare su un centravanti come Romelu Lukaku, che fa praticamente reparto da solo, e su elementi come Barella, De Vrij e Handanovic, grandi protagonisti delle ultime vittorie, è senza dubbio un valore aggiunto per Conte, il quale punta a vincere nuovamente un titolo italiano, qualcosa che gli scappa dalla stagione 2013-14, quando trionfò con la Juventus. Miglior attacco del campionato, l’Inter si candida ufficialmente nella lotta al tanto agognato Scudetto.

Proprio la Vecchia Signora sta cercando adesso di recuperare il terreno perduto nelle prime giornate. Il tutto sulle ali di un Cristiano Ronaldo adesso capocannoniere del campionato e capace di andare in goal ogni 68 minuti, come a voler dimostrare di essere ancora il miglior attaccante del campionato nonostante i quasi 36 anni d’età. L’obiettivo del portoghese, oltre a quello di poter vincere il titolo nazionale e la Champions League, è quello di affermarsi come massimo goleador del torneo a fine anno per poter così vantare di essere stato capocannoniere in Liga, Premier e Serie A.

Per quanto riguarda il Milan, invece, parliamo della principale sorpresa della stagione e dell’unica compagine fino a oggi imbattuta. Seppur senza il suo bomber Zlatan Ibrahimovic, che vanta la miglior media goal del campionato, i rossoneri stanno continuando a vincere e a convincere, dimostrando di essere una compagine solida e dal rendimento continuo. Il lavoro di Stefano Pioli, rimasto a Milanello dopo la fiducia datagli dalla società, si sta vedendo, e tutta la squadra sembra essere con lui dal punto di vista della coesione del gruppo.

Nonostante ci sia ancora spazio per altre sorprese, sembra che ormai l’andazzo del campionato sia questo, con le tre grandi del nord a contendersi lo Scudetto.