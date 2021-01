Cambio al vertice di Gioventù Nazionale: Lorenzo Lauretano subentra a Danilo Baietti

“Sarà Lorenzo Lauretano, 22 anni, laureando in Economia, il nuovo presidente provinciale di Gioventù Nazionale, che da ora in avanti guiderà l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto“.

A darne l’annuncio, in una nota congiunta, sono Fabrizio Rossi, coordinatore regionale toscano, e Bruno Ceccherini, commissario provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.

Rinasce quindi Gioventù Nazionale Grosseto.

“La scelta, che è ricaduta sul nominativo di Lorenzo Lauretano, un giovane che conosciamo bene ed è soprattutto serio e preparato – commentano Rossi e Ceccherini –, che sarà a capo della nostra organizzazione giovanile, è stata ben ponderata ed effettuata tra le molte candidature che abbiamo vagliato tra tantissimi nostri giovani iscritti“.

Lauretano (nella foto) subentra a Danilo Baietti di Follonica, che aveva guidato l’organizzazione giovanile del partito della Meloni negli ultimi anni.

“Sono davvero onorato – dichiara il neopresidente provinciale di Gioventù Nazionale, Lorenzo Lauretano – di rappresentare tutti i giovani di Fratelli d’Italia nella nostra Maremma e per questo ringrazio Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Adesso occorre mettersi subito tutti al lavoro, per portare avanti le idee dei giovani di destra e sostenere le politiche riguardanti i giovani, ma non solo, che sta portando avanti Giorgia Meloni. Noi giovani siamo il futuro del Paese e anche di questa bellissima terra che è la Maremma, una terra, purtroppo, molto spesso dimenticata sia dalla politica regionale che nazionale. Qui ad esempio mi viene in mente un tema che è apparso sulla stampa in quest’ultimi giorni, la Tirrenica, di cui se ne parla da quando ancora il sottoscritto non era nato e è ad oggi ancora incompiuta. Ma i temi, certo, non sono soltanto questi, ma tantissimi altri sui quali abbiamo intenzione di batterci“.

Il neopresidente provinciale di Gioventù Nazionale chiude con un appello rivolto ai giovani maremmani: “La nostra organizzazione è aperta a ragazze e ragazzi che siano interessati a portare avanti le idee conservatrici e di destra, fare politica e proposte per il nostro territorio. La nostra idea è quella di avere almeno un referente in ogni realtà della provincia, così da avere un vero contatto con il territorio. Quest’ultima dichiarazione può sembrare temeraria, ma so di poter contare su un gruppo di persone capaci, volenterose e pronte a mettersi in gioco e sono certo che insieme ce la faremo“.