Verso le amministrative, Cesa in visita in Maremma: “Valorizzeremo i comuni del territorio”

“La mia presenza in provincia di Grosseto non risponde solo alla forte attenzione ai territori che fa parte del nostro Dna politico e sociale, ma anche uno stimolo a creare una vera e propria filiera che parta dai Comuni e arrivi all’Europa per utilizzare al meglio e utilmente i fondi messi a disposizione dal Pnrr”.

Lo ha detto il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, a Castiglione della Pescaia, una delle tappe del suo tour elettorale che ha toccato anche Capalbio, Orbetello e Grosseto.

In una conferenza stampa introdotta dal vicecommissario provinciale Gianluigi Ferrara e alla quale hanno partecipato il candidato sindaco del centrodestra Alfredo Cesario e Ernesto Astorino, candidato dell’Udc al consiglio comunale.

Cesa ha sottolineato, negli incontri che ha avuto con i candidati sindaci Cesario, Casamenti e Vivarelli Colonna, e con i candidati dell’Udc ai consigli comunali, la necessità di dar vita ad una filiera Maremma che punti soprattutto all’ambiente, alle infrastrutture e al sostegno alla Pmi.

Infine, ha sottolineato che l’Udc partecipa lealmente alle alleanze di centrodestra, ribadendo però il suo ruolo di partito moderato di centro collocato saldamente nel Ppe.