“Grosseto in scena”: musica e poesia protagoniste nel chiostro della Chelliana

La rassegna “Grosseto in scena”, promossa dai Teatri di Grosseto e dal Comune, prosegue con il secondo appuntamento.

Giovedì 18 giugno, alle 21.30, nel chiostro della biblioteca Chelliana, in via Mazzini, saranno protagoniste Lorella Ronconi e Serena Rinaldi in un connubio unico di musica e poesia.

Le note della chitarra di Serena Rinaldi accompagneranno i versi raffinati di Lorella Ronconi, eletta “Cittadina dell’anno” nel 2012 per la sua instancabile lotta contro l’abbattimento delle barriere architettoniche. La poetessa ha iniziato a pubblicare i suoi versi nel 2001 arrivando tra i finalisti del premio “Città porto di Recanati”: da quel momento la poesia è diventata ancor più parte integrante della sua vita.

I suoi versi, accompagnati dalle note di Serena Rinaldi, daranno vita a una performance da non perdere. L’ingresso all’evento è gratuito, ma si consiglia la prenotazione chiamando i numeri 347.8040831 o 334.1030779.