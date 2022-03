“L’olivo un patrimonio da difendere”: il Comune attiva un progetto con l’Università

È in programma venerdì 4 marzo, alle 18, al teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, un incontro dal titolo “L’olivo un patrimonio da difendere“, nel corso del quale sarà presentato alle aziende agricole locali e ai produttori di olio il progetto attivato dal Comune in collaborazione con l’Università di Pisa – dipartimento di scienze Agrarie, per difendere e valorizzare il patrimonio e la cultura olivicola del territorio.

All’incontro interverranno il sindaco Giacomo Termine e Giovanni Caruso, professore e ricercatore del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa.

“Il Comune di Monterotondo Marittimo – spiega Emi Macrini, assessore comunale all’agricoltura – ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Pisa per sviluppare sul territorio un progetto teso da un lato alla mappatura e classificazione dell’area olivicola e delle principali cultivar del territorio, dall’altro a fornire alle nostre aziende gli strumenti e le conoscenze necessarie per stimolare il rinnovamento e l’ampliamento delle superfici olivate, il miglioramento strutturale delle olivete e l’introduzione di innovazioni nella gestione delle piante e nel processo di trasformazione del prodotto. Con questa finalità, a partire dal giorno della presentazione del progetto, tra le aziende aderenti saranno individuate delle olivete in cui svolgere nei prossimi mesi le attività di formazione all’aperto, rivolte a tutti i partecipanti, nel corso delle quali saranno affrontati vari argomenti da un punto di vista teorico e pratico, dalla potatura delle piante alla lotta contro la mosca, solo per fare qualche esempio. In questo modo vogliamo da un lato sostenere le nostre aziende dall’altro salvaguardare il paesaggio olivicolo locale.“