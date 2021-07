Verso le amministrative, ecco il logo della lista Vivarelli Colonna: “Il vero simbolo è il nostro sindaco”

“Il simbolo della lista Antonfrancesco Vivarelli Colonna sindaco è il medesimo che abbiamo presentato cinque anni fa, un uomo che regge le mura di Grosseto, perchè vuole essere un segno di continuità con il mandato amministrativo che sta per concludersi e perchè la Giunta ha realizzato tutti i punti del programma elettorale presentato dal nostro movimento civico nel 2016 “.

Con queste parole l’avvocato Roberto Baccheschi ha presentato il logo della lista civica che sosterrà il sindaco uscente alle prossime elezioni amministrative di Grosseto.

“In ogni caso, il vero simbolo della nostra lista è Vivarelli Colonna in carne ed ossa – ha sottolineato Baccheschi –perchè lui è la vera stella. Nei 5 anni di mandato il sindaco e la lista Vivarelli Colonna hanno fatto da parafulmine a tutte le problematiche che hanno attraversato la città. Ci sono stati momenti di confronto all’interno della coalizione e il sindaco ha sempre svolto l’abile ruolo di collante. La giornata di Vivarelli Colonna è lunghissima: dalle 5 a mezzanotte è impegnato a risolvere le criticità di Grosseto. Io ho conosciuto anche Antichi e Bonifazi, ma il sindaco attuale eccelle per la qualità e la quantità dei suoi ritmi di lavoro“.

“Il simbolo della nostra lista incarna un uomo forte che sorregge la cinta muraria di Grosseto – ha spiegato Baccheschi – e questo uomo è proprio Vivarelli Colonna, perchè ha saputo tenere banco a tutti gli impegni in questi cinque anni di mandato. In vista delle prossime elezioni, il sindaco è stato abile a fare una sintesi e a scegliere i migliori candidati possibili della nostra lista civica. Infine, faccio un plauso ai nostri assessori Turbanti, Ginanneschi e Veltroni, che non si ricandiderà per motivi professionali e famigliari, perchè hanno lavorato in modo serio, con spirito di sacrificio, mettendo in secondo piano gli impegni di lavoro. Sono la catena di trasmissione tra le idee della nostra lista e il governo della città“.

“Le vere stelle sono i miei assessori e i candidati della lista che mi sostiene – ha evidenziato Vivarelli Colonna –. Il valore del civismo ci ha sempre contraddistinti e per la prossima campagna elettorale ho scelto persone con caratteristiche ben precise. Si tratta di candidati che provengono al 100% dal mondo del lavoro, che fanno politica per passione e per amore di Grosseto e non per attaccamento alle poltrone. Il nostro carattere civico ci permette di essere pragmatici ed è una componente imprescindibile della politica attuale. Chi è abituato a lavorare, infatti, ha una marcia in più rispetto a chi vive solo di politica. I miei assessori sono stati eccezionali e li ringrazio. Sarà una grande campagna elettorale, che affronteremo con serenità e che ci consentirà di ottenere un enorme successo“.

“Questi cinque anni all’interno della Giunta sono stati un periodo che mi ha insegnato e formato molto – ha dichiarato l’assessore Chiara Veltroni –. Per me è stata un’esperienza nuova, alla quale ho dedicato anima e corpo. Ringrazio la Giunta, con gli altri assessori si è creata grande empatia ed è stato questo il carburante che ci ha fatto andare avanti. E’ stata un’esperienza meravigliosa, di cui sono orgogliosa“.

“Inizia una nuova avventura, diversa da quella del 2016 – confessa l’assessore Riccardo Ginanneschi –, ma altrettanto affascinante. Amministrare insieme al sindaco è stato entusiasmante, abbiamo ottenuto grandi risultati. La nostra lista si contraddistingue per il civismo e sono entusiasta di partecipare alla campagna elettorale”.

“Ringrazio i cittadini perchè ci hanno permesso di governare – aggiunge l’assessore Fausto Turbanti -. Abbiamo realizzato quattro volte di più il numero di obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2016. Continueremo con lo stesso spirito di ascolto e di servizio nei confronti degli elettori. La nostra lista civica ci permette una maggiore capacità di azione rispetto a quella dei partiti classici e siamo uniti per ottenere un risultato incredibile, che già si percepisce dalla soddisfazione espressa nei nostri confronti dai grossetani”.