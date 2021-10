“Lo posso fare anch’io!”: al via i laboratori didattici per bambini alle Clarisse

L’arte a portata di bambino.

“Lo posso fare anch’io!” è il nuovo ciclo di laboratori didattici pomeridiani organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura e dedicato ai più piccoli, rivolto in particolare ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

L’iniziativa extrascolastica porterà i piccoli alla scoperta dei grandi movimenti artistici del Novecento con una serie di attività condotte dagli operatori e avrà luogo nelle sale del Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27 a Grosseto: sono previsti quattro appuntamenti della durata di un’ora ciascuno, dalle 16.30 alle 17.30, in calendario nelle giornate di giovedì 4 e 18 novembre e giovedì 2 e 16 dicembre.

I laboratori didattici saranno condotti in totale sicurezza: la partecipazione è aperta a un massimo di 10 bambini per ciascun appuntamento, ognuno avrà a disposizione una propria postazione e tutto il materiale messo a disposizione sarà igienizzato. È già possibile prenotare: il costo di ogni incontro è di 6 euro a bambino, ma per chi partecipa a tutti e quattro gli incontri del ciclo il costo totale è di 20 euro anziché 24 euro.

Per prenotarsi è possibile chiamare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Sul sito www.fondazionegrossetocultura.it sono disponibili tutte le informazioni e il modulo di adesione da scaricare, compilare e consegnare per aderire.