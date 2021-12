Lite in piazza fra sindaco e parroco: pace fatta tra Vivarelli Colonna e don Piero

“Vi sarà sicuramente capitato di leggere sui giornali della notizia che ricorda un po’ i film di Don Camillo e Peppone, con un sindaco e un prete che si bacchettano amichevolmente a vicenda“.

A dichiararlo, in un post sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Eh sì, con Don Franco e Don Piero non si scherza! Capita a volte di avere piccoli momenti di incomprensione, come in famiglia, ma il rapporto che mi lega e che lega l’amministrazione alla Diocesi è sempre di profondo rispetto e collaborazione – spiega il sindaco -. Per questo oggi, nel clima gioioso delle feste, ci siamo incontrati, abbiamo parlato e ci siamo scambiati gli auguri per un sereno Natale. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!“.