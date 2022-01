Lite in centro: picchiano e offendono i poliziotti intervenuti, arrestati quattro ventenni

In occasione del Capodanno, ad integrazione di quelli già in atto, nella notte fra il 31 dicembre ed il primo gennaio, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio con una presenza rinforzata e capillare di agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Grosseto, specialmente nelle piazze del centro storico e nelle vie maggiormente frequentate.

I servizi, volti ad assicurare, pur nell’attuale complicata situazione sanitaria, l’ordinato svolgimento dei tradizionali festeggiamenti, sono stati incentrati sulla prevenzione e la repressione del commercio illegale e dell’uso irregolare di manufatti pirotecnici nonchè, in considerazione del numero crescente di contagi, sul rispetto delle disposizioni normative volte a prevenire la diffusione del covid-19 e in particolare quelle tese a scongiurare il rischio di assembramenti in città

Durante l’attività, che ha visto impegnati circa 30 agenti, sono stati controllati 15 locali, 481 persone – alle quali è stato verificato il possesso del green pass per l’accesso ai locali pubblici – e, sebbene in linea generale non si sono registrate criticità gravi, sono state tuttavia elevate 17 sanzioni.

Nel corso dei servizi di ordine pubblico nel centro di Grosseto, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale hanno arrestato in flagranza di reato di quattro ventenni, di diverse nazionalità, resisi responsabili di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

In particolare, verso l’una di notte, alle centrali operative delle Forze dell’Ordine, sono giunte diverse segnalazioni da parte di cittadini che richiedevano di intervenire per la presenza di alcune persone che discutevano animatamente in via Vinzaglio.

Le pattuglie in servizio si sono recate immediatamente in quella via al fine di accertare quanto segnalato. Giunti sul posto hanno trovato alcuni ragazzi, evidentemente ubriachi ed in possesso di bottiglie di vetro contenenti sostanze alcooliche.

Gli agenti stavano procedendo ai controlli di rito ed all’identificazione delle persone presenti, quando i quattro si sono violentemente opposti sia a parole, offendendo e minacciando, che fisicamente, agli atti di accertamento, scagliandosi con calci e pugni contro le auto di servizio e gli agenti intervenuti.

Ne è scaturita una colluttazione, a seguito della quale i quattro individui, alcuni dei quali si è poi accertato essere pregiudicati, sono stati ammanettati e arrestati. Agli stessi sono state contestate, inoltre, otto sanzioni amministrative.

Dopo essere stati sottoposti ai rilievi fotosegnaletici di polizia, sono stati condotti nelle rispettive abitazioni, dove dovranno sottostare agli arresti domiciliari in attesa del processo.