“L’Italia che ci piace”: nuovo riconoscimento per il dottor Andrea Coratti

Il dottor Andrea Coratti, direttore del Dipartimento di Chirurgia della Asl Toscana Sud Est, sarà premiato sabato 28 agosto a Capalbio con il premio per la sezione “L’Italia che ci piace”, nell’ambito della decima edizione del Premio internazionale Capalbio, organizzato da Fondazione Capalbio e dal Comune.

Dopo aver ricevuto il 10 agosto il “Grifone d’Oro” da parte del Comune di Grosseto, Coratti riceve un altro importante riconoscimento per la brillante carriera di chirurgo apprezzato non solo nell’ambito toscano, ma anche all’estero.

Nato a Siena, laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena e specializzato con lode, si è formato alla scuola grossetana del professor Giulianotti, trasferendosi successivamente a Careggi. Dopo quasi sette anni è rientrato a Grosseto come direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale e poi come direttore del Dipartimento di Chirurgia della Asl Toscana Sud Est. Uno degli ultimi prestigiosi riconoscimenti è sicuramente l’elezione a presidente dell’associazione Crsa – Clinical robotic surgery association, l’associazione che riunisce i più importanti esperti di chirurgia robotica a livello internazionale, per l’anno 2022. Oltre al chirurgo, il Premio Capalbio nelle altre sezioni sarà consegnato a nomi prestigiosi della politica e della cultura italiana, come al ministro Dario Franceschini, alla direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli, al regista teatrale Damiano Michieletto, alla scrittrice Renata Colorni, mentre i premi per il territorio andranno a Jule Bush, Enzo Russo e Agata Florio.

La consegna dei riconoscimenti si svolgerà alle 17.30 all’anfiteatro del Leccio.