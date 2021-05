Emergenza covid, le civiche: “Stop al coprifuoco, aprire i locali anche all’interno”

“Sul fatto che il coprifuoco alle 22 abbia poco senso si stanno trovando d’accordo (quasi) tutti“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le liste civiche In movimento per Follonica e Follonica nel Cuore.

“Continuare a far pagare le conseguenze della crisi derivata dalla pandemia sempre ‘agli stessi’ non è più sostenibile – continua la nota -. La protesta, per quanto ancora gestibile, sta montando e il rischio che ci siano forme di disobbedienza civile ai provvedimenti è alto. Siamo alle porte della stagione estiva che rappresenta l’ultima ancora di salvezza per molti commercianti: se non si inizia a incassare da subito, il rischio di ulteriori fallimenti aziendali difficilmente potrà essere scongiurato. Coniugare aperture e sicurezza sanitaria è indubbiamente difficile, ma è uno sforzo che deve essere compiuto”.

“A nostro avviso il dibattito tra ‘quelli delle 22’ e ‘quelli delle 23’ forse va superato, non foss’altro perché non risolve i problemi di bar e ristoranti, categorie tra le più colpite dalla crisi – prosegue il comunicato -. L’evidenza dei comportamenti delle persone dimostra che dopo la riapertura generalizzata delle attività il 26 aprile le persone tendono a usufruire degli orari d’apertura con assembramenti vicino agli orari di chiusura. La possibilità, invece, di più tempo per uscire ed andare al bar o al ristorante diluirebbe i flussi e potrebbe contenere maggiormente il fenomeno degli assembramenti“.

“Meglio a questo punto ragionare sin da subito su un superamento totale del coprifuoco e consentire l’apertura dei locali anche all’interno. Con il rispetto di rigidi protocolli sanitari ed una intensificazione dei controlli potremmo consentire a molte attività di tornare a lavorare – termina la nota –. La salvezza dal covid passa da una campagna vaccinale che deve necessariamente velocizzarsi“.