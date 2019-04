Elezioni europee, CasaPound presenta le liste: ecco il candidato

Sono state presentate ed accettate le liste di CasaPound Italia – Destre unite per le prossime elezioni europee del 26 maggio.

Gian Piero Joime è candidato nella circoscrizione del centro Italia: Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

“Al centro del nostro programma l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea – spiega Joime -. Dopo tanti anni di eurocrazia possiamo affermare che Unione Europea ed euro hanno fallito: l’Italia ha ceduto la sovranità monetaria ed economica ad un governo sovranazionale, indifferente e ostile al bene della nostra nazione. Dall’essere la quinta potenza mondiale è passata a rincorrere le politiche del reddito di cittadinanza, per far fronte alla triste e drammatica ondata della povertà diffusa. Dove sorgevano floridi distretti industriali c’è solo desolazione, le fabbriche e le banche italiane, quando non sono fallite, sono diventate fabbriche e banche francesi e tedesche; le nostre grandi imprese sono state smembrate, in nome della deregolamentazione; le particolarità del nostro artigianato annullate dalla rincorsa allo standard. Le opere pubbliche sono un lontano ricordo, vittime di assurde politiche restrittive e del feticcio del pareggio in bilancio, divenuto addirittura parte integrante della Costituzione. Mentre i nostri migliori laureati emigrano, le nostre città sono preda di ondate migratorie fuori controllo“.

“Dopo le promesse tradite dalla Lega e dal Movimento Cinque Stelle, che alle scorse elezioni politiche si erano presentati come forze politiche euroscettiche, noi saremo l’unica lista autenticamente contraria al mostro burocratico chiamato Unione Europea e punteremo decisi all’ItalExit – termina Joime -. Una scelta che rappresenta la grande priorità: liberare l’Italia da un sistema mortale per la nostra economia e le nostre famiglie“.