Posti letto Covid, la lista Vivarelli Colonna: “Grazie al sindaco per aver difeso il territorio”

“La dichiarazione del direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est che preannuncia la nascita di una ‘bolla Covid’ ad Orbetello per i pazienti positivi asintomatici, ma che necessitano di altre cure, con l’obiettivo di decongestionare il Misericordia, rappresenta a nostro giudizio la dimostrazione che quando si interviene con passione e cognizione di causa in difesa di un territorio, il risultato arriva sempre”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista civica Vivarelli Colonna sindaco.

“Ecco perché crediamo importante ringraziare il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che attraverso i propri interventi si è fatto interprete delle necessità del nostro ospedale, da due anni in prima linea nella lotta al Covid, del personale medico, infermieristico, degli operatori sanitari che vi lavorano e di tutti i cittadini che hanno bisogno di vedere pienamente tutelato il loro diritto alla salute – continua la nota -. Ciò su cui, in maniera sacrosanta, il sindaco Vivarelli Colonna ha voluto porre l’accento è stata l’esigenza di una reale parità di trattamento, da parte dell’Asl, nei confronti delle tre aree di propria competenza, così da garantire a tutti i cittadini le stesse condizioni e le stesse misure di assistenza. Ecco perché crediamo sia fondamentale evidenziare quella che non è una vittoria politica o di parte, ma la vittoria di un intero territorio che attraverso il proprio rappresentante ha saputo scendere in campo con incisività in difesa delle proprie istanze e contro quella che stava per configurarsi come una palese e ingiustificata disparità”.