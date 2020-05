Nucleo Fenice, la lista Vivarelli Colonna: “Dall’opposizione attacco imbarazzante”

“Tutto ciò che è moderno, dinamico e al passo con i tempi infastidisce la nostra vetusta e obsoleta opposizione“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista civica Vivarelli Colonna sindaco.

“Ne abbiamo la prova oggi leggendo l’ennesimo debole attacco indirizzato al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, alla sua giunta e allo staff che, con tenacia e determinazione, e lasciatecelo dire anche tanta originalità e trasparenza, hanno attivato un percorso di confronto con la città, con le categorie economiche, per individuare la strada migliore da percorrere per assicurare la ripartenza – continua la nota -. Il risultato è fatto di azioni per un valore di 38milioni di euro da mettere in campo sul territorio, un grande risultato che ha portato questa amministrazione comunale ad essere un esempio da seguire e allo stesso tempo ad ottenere il plauso di tanti stakeholder, che hanno voluto aderire alla cabina di regia Nucleo Fenice in maniera propositiva”.

“Probabilmente spaventata dal nome o dall’operatività di questo strumento, che porta Grosseto a volare alto, l’opposizione si schianta in picchiata sull’ennesimo attacco stanco e ripetitivo, a tratti incomprensibile, la parola più rappresentativa è forse annoiante. Il cambio di stagione a volte appesantisce e porta sonnolenza, ma in questo caso, oltre all’effetto soporifero, il rischio che l’opposizione sta correndo è quello di non colpire soltanto il sindaco, la giunta e lo staff, ma anche tutti coloro che hanno portato il loro contributo concreto, facendo in modo che il bilancio del Nucleo Fenice segnasse un valore di 38 milioni – continua il comunicato -. Riunioni, approfondimenti, la stesura di proposte da parte degli stakeholder (tra l’altro messi in campo in un momento di difficoltà ed emergenza) vengono così screditati nel vano tentativo di colpire il sindaco. E questo ci dispiace. Anche perché gli argomenti sostenuti sono sempre gli stessi e sono già stati tutti più volti affrontati, chiariti e quindi smentiti anche dai numeri“.

“Addirittura si tira in ballo, ancora una volta, lo staff del sindaco, questione su cui l’opposizione ha già fatto uno scivolone imbarazzante: l’attuale amministrazione comunale spende 50mila euro in meno rispetto a quanto è arrivata a spendere l’amministrazione Bonifazi – termina la nota -. Se il sindaco Vivarelli Colonna riscuote più like è segno che porta all’attenzione della città argomenti di interesse, per l’opposizione andrebbe invece coniata l’emoticon dello sbadiglio. A quel punto farebbe incetta di reazioni almeno quanto il sindaco“.