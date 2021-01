Verso le amministrative, Casamenti: “Pronta la lista che sosterrà la mia candidatura”

Manca ormai un solo nome per chiudere la lista Patto per il Futuro Casamenti Sindaco.

“15 su 16 candidati di lista sono decisi e hanno accettato – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che fa il punto in vista delle prossime elezioni amministrative -. Una lista che ha 7 rappresentanti di partito del centrodestra con tessera e 8 indipendenti, senza alcuna tessera, come il sottoscritto, rappresentanti della società civile, tutti molto conosciuti, stimati e radicati. La quasi totalità dei consiglieri comunali uscenti ha accettato di ricandidarsi, visti gli ottimi risultati raggiunti. Il gruppo mantiene l’elemento che ci ha sempre contraddistinto per tutta la legislatura, permettendoci di raggiungere grandi risultati, attivare 16 milioni di euro in opere pubbliche e gestire situazioni eccezionali e difficili come la tromba d’aria e l’emergenza Covid: ovvero unità e compattezza di tutta la squadra. Un minuto dopo le elezioni, che siamo convinti ci premieranno, saremo in grado di riprendere immediatamente l’attività amministrativa, continuando il nostro lavoro e i tanti progetti in corso e in sole 24 ore dopo le elezioni sarò in grado di comunicare la giunta per la prossima legislatura”.