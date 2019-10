Lista Massimo Di Giacinto sindaco: “La sinistra teme l’arrivo del commissario”

“Il commissario prefettizio? Sarà il miglior sindaco che Follonica abbia avuto fino ad oggi“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista Massimo Di Giacinto sindaco.

“A noi preme un futuro diverso per Follonica – continua la nota -. Il commissario è una figura super partes, che gestirà la città il tempo per portarla ad elezioni. A Gavorrano, il commissario è ricordato, paradossalmente, come il miglior primo cittadino della storia della città mineraria. Amministrerà Follonica per pochissimi mesi e non saranno certo quest’ultimi a recare danni. Benini è sindaco ininterrottamente da 5 anni e mezzo e prima ancora vicesindaco. Ed in tutti questi anni non si ricorda un progetto degno di nota che abbia cambiato il volto alla città“.

“Ma capiamo bene che a sinistra abbiano paura dell’arrivo del commissario, non fosse altro perché potrà mettere le mani sulle azioni compiute in Comune fino ad oggi – continua il comunicato -. Tanto è vero che, come recita il vecchio adagio, ‘Arlecchino si confessò burlando’: questi cinque mesi secondo Follonica a Sinistra sono stati spesi per trovare ‘i giusti equilibri’ all’interno della Giunta. Un’ammissione implicita del fatto che questo inizio di legislatura è stato speso per logiche di palazzo, equilibri di potere, rapporti tra partiti di maggioranza e non per affrontare i bisogni di una città sempre più degradata. E di questo in cittadini se ne sono accorti“.

“Per il resto, solo per rispondere ad alcune inesattezze pubblicate dalla sinistra follonichese, ricordiamo che anche il democratico Al Gore, candidato per la sinistra alle elezioni presidenziali in America, fece ricorso contro il verdetto elettorale – termina la nota -. Ma al contrario del caso follonichese il candidato americano perse. Noi invece, abbiamo dato prova dei nostri dubbi che tra, l’altro, non sono finiti. L’unica certezza è che a confrontarsi con Benini sarà Massimo Di Giacinto“.