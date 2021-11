Elezioni Provincia: ecco i candidati che sostengono Francesco Limatola

In vista delle elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre, in cui i sindaci e i consiglieri comunali dei 28 Comuni della provincia di Grosseto dovranno eleggere il presidente e il nuovo Consiglio provinciale, è stata presentata la lista “Provincia in Comune”, a sostegno della candidatura di Francesco Limatola come presidente della Provincia.

“La ‘Provincia in Comune’ vuole essere la risposta evoluta all’indispensabile necessità di una progettazione di area vasta – afferma Francesco Limatola –. Il vizio della duplicazione di modello istituzionale con i Comuni è stato eliminato dalla pur imperfetta e incompiuta riforma Del Rio. La Provincia dovrà essere qualcosa di diverso, non un palcoscenico propagandistico per una persona sola, ma un progetto collettivo che veda il protagonismo di sindaci e amministratori per una nuova stagione di ripartenza della provincia. La Provincia dovrà essere l’istituzione in cui i Comuni si confrontano in un rapporto paritario e collettivo, per raggiungere obiettivi trasversali, ragionando su tematiche di area e concorrendo alla progettazione per attrarre le risorse del Pnrr”.

“Il 2022 sarà l’anno della ripartenza nonostante il perdurare della pandemia – prosegue Limatola –. Un ruolo straordinariamente importante lo giocheranno proprio i Comuni. Realizzare la ‘Provincia in Comune’ è, dunque, un’impresa innovativa dal punto di vista istituzionale e utile in una fase come quella futura in cui la progettazione sarà essenziale per lo sviluppo di tutti. La chiave è la consapevolezza e il rispetto. Consapevolezza di essere una comunità fatta di diversità, ma unita dall’essere già esperti della pubblica amministrazione, eletti dai cittadini. Il rispetto è conseguente. Noi ci rispetteremo proprio per ciò che siamo e rappresentiamo andando oltre gli schieramenti, ma avendo ben chiaro il bene delle collettività”.

La lista “Provincia in Comune” è composta da: