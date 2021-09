Ecco la lista di Castiglione Futura, Nappi: «Una nuova visione sulla base delle esperienze acquisite»

La lista Castiglione Futura si presenta. Dodici candidati al servizio della comunità, in grado di raccogliere l’essenza di un paese proiettato verso il futuro, facendo tesoro delle conoscenze acquisite sul campo nell’ultimo decennio amministrativo.

«E’ una lista di candidati che dà garanzie di competenza, di sicurezza e trasparenza – spiega Nappi – Siamo in grado di racchiudere una serie di profili diversi tra loro, ma estremamente coesi in rappresentanza di Castiglione della Pescaia e delle sue frazioni. In sintesi, con queste candidature, abbracciamo tutte le esigenze e le istanze del nostro territorio».

La lista affonda le sue radici nelle esperienze acquisite sul campo, ma ha un’ampia visione del futuro, in virtù dell’inserimento di sei nomi nuovi: «Abbiamo il vantaggio della conoscenza della macchina amministrativa – precisa Elena Nappi – questo ci consentirà di non perdere tempo nel prossimo mandato, portando avanti i progetti del nostro programma in maniera concreta. I sei volti nuovi, invece, ci proiettano verso il futuro con nuovi stimoli, uniti a una freschezza politica propositiva».

In lista figurano sette uomini e sei donne, compresa la candidata a sindaco: «La nostra rappresentanza è composta da castiglionesi – conclude Elena Nappi – Persone che vivono, lavorano e conoscono molto bene il paese e le sue frazioni. Questo aspetto ci fornirà un quadro della situazione costante, consentendoci di garantire delle efficaci e adeguate risposte alle necessità dei cittadini. Anche il nostro programma elettorale va in questa direzione, su Castiglione della Pescaia abbiamo una serie di proposte da attuare con una visione profonda e partecipata». A sostegno della candidata a sindaco Elena Nappi, ci sono le forze politiche di coalizione: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Rifondazione comunista, Articolo uno, Sinistra civica ecologista, Partito socialista, Azione, Europa verde e lista civica Obiettivo Castiglione.

Questi i candidati alla carica di consigliere comunale della lista Castiglione Futura:

Jessica Biancalani – 35 anni – estetista e volontaria croce rossa

Riccardo Crocini – 45 anni – elettricista

Luigi Favilli – 68 anni – pensionato e guida ambientale

Luca Giommoni – 27 anni – consulente energetico e intermediario assicurativo

Susanna Lorenzini – 59 anni – docente

Isabelle Mariani – 33 anni – imprenditrice

Gianni Massai – 46 anni – ristoratore

Walter Massetti – 53 anni – apicoltore

Federico Mazzarello – 40 anni – imprenditore

Sandra Mucciarini – 55 anni – operatrice nel sociale

Costanza Quaratesi – 42 anni – archeologa e operatrice museale

Fabio Tavarelli – 55 anni – avvocato