Al via “L’isola che c’è”: quattro iniziative a contatto con la natura dedicate ai bambini

Prendono al via a Pitigliano dal 6 marzo quattro esperienze a contatto con la natura, rivolte ai bambini dai 5 ai 12 anni. Si tratta dell’iniziativa “L’isola che c’è“, promossa dal centro culturale Fortezza Orsini, con il sostegno economico del Comune di Pitigliano, per far riscoprire ai ragazzi l’importanza di conoscere l’ambiente attraverso avventure divertenti, che aiutano a crescere e a prendere coscienza del corretto rapporto tra uomo e natura. Le attività saranno condotte da una guida ambientale escursionistica. Il costo per partecipare è di 5 euro a esperienza.

L’iniziativa è stata lanciata sui social e in pochissimo tempo ha riscosso un enorme successo con numerose adesioni da parte delle famiglie del territorio.

“Un successo quasi inaspettato che ci riempie di soddisfazione – commentano Irene Lauretti, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Pitigliano, e Serena Falsetti, assessore comunale al sociale, ai giovani e all’ambiente – perché è la dimostrazione che il progetto ha centrato l’obiettivo, e che le famiglie hanno compreso quanto sia importante fornire ai giovani un’alternativa sana e divertente rispetto al computer e alla televisione, riscoprendo i benefici delle attività all’aria aperta. Un plauso al centro culturale Fortezza Orsini per la proposta, che il Comune ha sostenuto con convinzione”.

“Per ‘isola’ intendiamo un luogo ‘che c’è’ nel nostro territorio, ma che i nostri bambini forse conoscono superficialmente o non conoscono affatto, e magari neppure i genitori – sottolinea Stefania Crociani, referente del progetto e membro del consiglio del centro culturale Fortezza Orsini Aps -. Siamo convinti che far entrare le nuove generazioni a contatto con la natura produca effetti positivi per una crescita sana e per il futuro del territorio e del pianeta. L’apprendimento in natura, infatti, aumenta l’autostima, l’autonomia, la concentrazione e l’autocontrollo. Un ringraziamento speciale va alle aziende del territorio che hanno aderito con entusiasmo, partecipando attivamente alla costruzione e alla realizzazione delle esperienze, ai volontari e al Comune che ci ha sostenuto. È il risultato di un lavoro di squadra”.

Entrando nel dettaglio sono quattro gli incontri in programma che termineranno ogni volta con una merenda: il 6 marzo, alle 15, è in programma “L’isola del bambù”, una passeggiata nel bosco per bambini dagli 8 ai 12 anni, con laboratori sensoriali alla scoperta dei segreti della natura, a cui seguirà la visita al bambuseto per conoscere il bambù da vicino. (Durata due ore, ritrovo davanti all’azienda “Maremma che Bambù”, lungo la Sr 74 strada Pitigliano Manciano, alla discesa prima del bar La Capannella).

Il 10 aprile, alle 15, “CavalCamminando” per bambini dai 5 agli 8 anni. Si inizia con la passeggiata nel bosco e le attività sensoriali per poi entrare in contatto con i cavalli, toccarli, spazzolarli. A turno i bambini saliranno sul cavallo per fare un giro al tondino. La giornata continuerà con l’esperienza tattile, toccando a piedi nudi la sabbia, l’erba, le foglie. Seguirà il gioco libero e un circle time in cui verrà chiesto di riflettere sulle emozioni che hanno provato. (Durata 3 ore, ritrovo al maneggio La Longia asd, in località Sconfitta Vecchia).

Il 7 maggio, alle 15.30, “Dalla via Cava al meraviglioso mondo delle api”. L’iniziativa, per bambini dai 5 agli 8 anni, prevede la passeggiata nella via Cava con l’avventura dell’attraversamento al guado del fiume, fino a raggiungere l’azienda delle sorelle Ferri che sono apicoltrici. I bambini osserveranno in sicurezza l’arnia aperta per vedere le api all’opera. Pianteranno un seme di tagete, un fiore di cui le api sono golose, e visiteranno la fattoria, con le mucche, i cavalli, i maiali e i conigli. (Durata 3 ore, ritrovo presso l’area parcheggio in via Cava San Giuseppe, richiesti gli stivali di gomma).

Infine, il 14 giugno, alle 15.30, “Farine bio e altre storie” per bambini dagli 8 ai 12 anni. I ragazzi inizieranno con la passeggiata verso il fiume Meleta, fino a raggiungere l’azienda biologica Podere Bello/Bio Toscana, che coltiva grani antichi. Sarà spiegato ai ragazzi il biologico, dopodiché faranno l’esperienza di pigiare il grano con il pestello, infine con le proprie mani prepareranno un impasto per la pizza da cuocere a casa. (Durata 3 ore, ritrovo all’agriturismo Podere Bello in località Pantano.)

Prenotazione obbligatoria al 347.2888539 anche whatsapp (per informazioni stesso numero).

Regole generali: abbigliamento adeguato all’attività outdoor, scarpe da trekking o da ginnastica con fondo non liscio. Dove indicato stivali di gomma + scarpe.

Numero massimo partecipanti: 15 bambini per appuntamento.