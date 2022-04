“Lirica in Piazza” apre con l'”Otello”: presentato il programma dell’edizione 2022 – VIDEO

A Massa Marittima, dal 3 al 5 agosto, torna la grande opera all’aperto con “Lirica in Piazza“, una delle manifestazioni operistiche più importanti e attese d’Italia, che quest’anno taglia il traguardo della 35^ edizione.

Dopo due anni di stop legati alla pandemia, la rassegna, che aveva chiuso nel 2019 con il tutto esaurito e la standing ovation per il “Flauto magico” di Mozart, propone 3 nuove serate di canto lirico con artisti di livello internazionale, accompagnati dai 40 coristi del Coro lirico italiano e dalla musica dal vivo dell’orchestra delle Cento Città, composta da 50 elementi.

Le opere che andranno in scena sul sagrato della Cattedrale di San Cerbone sono l'”Otello” di Giuseppe Verdi, il 3 agosto, dramma lirico in 4 atti su libretto di Arrigo Boito e musica di Giuseppe Verdi; “Don Giovanni” il 4 agosto, dramma giocoso in quattro atti su libretto di Lorenzo Da Ponte e musica di Wolfgang Amadeus Mozart; “La Traviata” il 5 agosto, opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi. Inizio degli spettacoli alle 21.15.

Già a partire da venerdì 22 aprile, alle 10, inizia la prevendita dei biglietti in tutti i punti vendita Box Office Toscana e TicketOne e on line su www.boxofficetoscana.it e www.ticketone.it.

Un’importante novità: da quest’anno riapre anche un punto vendita dei biglietti a Massa Marittima nella sede di Unicoop Tirreno in via Enrico Fermi.

“Lirica in Piazza” è organizzata dal Comune di Massa Marittima ed è prodotta da Europa Musica.

Il cartellone è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nel palazzo della Provincia di Grosseto, con la partecipazione di Irene Marconi, assessore comunale alla cultura, e Renzo Renzi, direttore artistico del festival.

“Lirica in Piazza” 2022 apre dunque con l'”Otello”, un’opera che in questi 35 anni non era mai stata proposta a Massa Marittima e per la quale è stato studiato un nuovo allestimento pensato per esaltare la bellezza di questa particolare e suggestiva location. Il direttore d’orchestra è Claudio Maria Micheli e la regia sarà curata da Gianmaria Romagnoli. A vestire i panni di Otello sarà un grande tenore, Gianluca Zampieri, che ha già interpretato questo ruolo ottenendo premi e riconoscimenti.

Anche “Don Giovanni”, in programma il 4 agosto, viene presentato per la prima volta a Massa Marittima e per l’occasione è stato progettato un allestimento nuovo. Per mettere in piedi questo progetto è stata attivata una importante collaborazione con il concorso internazionale di canto lirico “Ottavio Ziino”, dal quale provengono i cantanti che si esibiranno a Massa Marittima, tutti finalisti del concorso. Si tratta di giovanissimi talenti selezionati nei più importanti teatri d’Europa e destinati a diventare delle grandi stelle. La regia è curata da Gianmaria Romagnoli. Il direttore d’orchestra sarà Sergio La Stella.

A chiudere questa edizione di Lirica in Piazza è “La Traviata”, già proposta nell’edizione 2015 e portata di nuovo in scena per soddisfare le numerose sollecitazioni del pubblico che chiedeva di riaverla a Massa Marittima. Il direttore d’orchestra è Maurizio Morgantini e la regia è curata da Natale De Carolis, un famoso baritono, che ha calcato le scene dei più importanti teatri del mondo per poi appassionarsi di regia. I protagonisti della serata saranno il soprano Paola di Gregorio e il tenore toscano Giorgio Casciarri.

Biglietti

Primo settore: intero € 50,00 – Ridotto under 18 / Soci Unicoop Tirreno € 45,00

Secondo settore: intero € 35,00 – Ridotto under 18 / Soci Unicoop Tirreno € 30,00

Terzo settore: intero € 20,00 – Ridotto under 18 / Soci Unicoop Tirreno € 15,00

Quarto settore**: intero € 10,00

** il quarto settore sarà messo in vendita solo ad esaurimento dei primi 3 settori

Abbonamento completo – 3/4/5 agosto

Primo settore: € 110,00

Secondo settore: € 70,00

Terzo settore: € 40,00

Abbonamento 2 recite a scelta

Primo settore: € 80,00

Secondo settore: € 55,00

Terzo settore: € 30,00

Informazioni: ufficio turistico, tel. 0566.906554, e-mail lirica@comune.massamarittima.gr.it o ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it, sito www.liricainpiazza.it, pagina Facebook www.facebook.com/liricainpiazza.