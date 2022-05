Via alla liquidazione dei contributi affitti: sono 662 le famiglie che li riceveranno

L’amministrazione comunale di Grosseto informa che si è dato avvio alla fase di liquidazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2021, così come risultato dalle graduatorie di assegnazione scaturite dal bando espletato.

Lo stanziamento complessivo in favore dei nuclei richiedenti e aventi diritto ammonta a poco più di 690mila euro. Sono 662 le famiglie beneficiare che stanno per ricevere il contributo. A questo proposito, per il secondo anno consecutivo, grazie anche al contributo comunale messo in campo dall’amministrazione, si è riusciti a garantire la misura di sostegno non solo alle istanze rientranti nella cosiddetta “fascia A”, ma anche ai nuclei appartenenti alla “fascia B”.