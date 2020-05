Principina, la Lipu presenta un esposto: “Stop al taglio degli alberi, nidificazione a rischio”

La delegazione di Grosseto della Lipu, preso atto dell’inizio dei lavori forestali della Regione dal 18 maggio scorso nella pineta di Principina Mare, ha presentato oggi un esposto-denuncia, con richiesta di sequestro del cantiere forestale e fermo dei lavori, “a causa dei reati previsti e che verrebbero compiuti con la prosecuzione di lavori che non presentano alcun motivo di urgenza, tanto da dover essere eseguiti in pieno periodo di nidificazione e riproduzione della avifauna e fauna selvatica creando danni gravissimi“.

“Nel periodo primaverile ed estivo, soprattutto in zone come la pineta del Tombolo, dove è ben nota la presenza di migratori, specie altamente protette anche a livello internazionale perché in estinzione e che in questo periodo sono in nidificazione, sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la nidificazione, in primis interventi forestali – continua la nota della Lipu -. La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio el 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce all’articolo 5: ‘Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.