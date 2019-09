Laguna di Orbetello, la Lipu: “Bene chiusura della caccia all’interno dell’area”

La Lipu Grosseto esprime “apprezzamento” per la decisione dell’Atc Grosseto Sud di sospendere l’attività venatoria nella laguna di Orbetello in ragione della situazione di incertezza venutasi a creare rispetto ai confini della riserva naturale.

“Si tratta di un provvedimento doveroso, assunto seguendo un principio cautelare in attesa dei necessari chiarimenti che la Regione Toscana ha chiesto al Ministero competente – si legge in un comunicato della Lipu -. Da documentazione ufficiale della Regione Toscana, acquisita dalla nostra associazione con formale accesso agli atti, tuttavia già risulterebbe la sovrapposizione“.

“Fintanto che non sarà quindi chiara la situazione, a garanzia di tutti, è bene che la caccia non sia consentita, né tanto meno la ventilata apertura di un’azienda faunistico venatoria, non essendo ovviamente possibile cacciare all’interno di una riserva naturale – termina la nota –. Invitiamo comunque tutte le forze dell’ordine a vigilare affinché vi sia il più rigoroso rispetto del divieto“.