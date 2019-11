Lotta al diabete: il Lions Club Salebrum illumina di blu il castello

Ci sono simboli destinati a diventare strumento di informazione e quindi di prevenzione.

Così il 14 novembre, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del diabete, il Lions Club Salebrum promuove l’utilizzo del Findrisc Test per la misurazione della glicemia alla farmacia Falchetti e alla farmacia comunale di Castiglione della Pescaia, dalle 8.30 alle 12.00.

Inoltre, nelle notti del 13 e del 14 novembre, il castello di Castiglione della Pescaia si illuminerà di blu, il colore simbolo della lotta al diabete.

“Questa iniziativa del club – dichiara la presidente Valentina Merlo – si rivolge a tutta la cittadinanza e vuole essere uno stimolo alla prevenzione. Grazie alle farmacie che hanno raccolto il nostro invito. Per l’illuminazione del castello vogliamo ringraziare Live 95 e la famiglia Barabino, che ha dimostrato una eccezionale sensibilità. Ci auguriamo che le persone, vedendo il castello avvolto nella luce blu, siano sollecitate a domandarsi perché e a rivolgersi alle farmacie per sottoporsi alla misurazione della glicemia, step fondamentale per scoprire se si è affetti dalla malattia. Ancora una volta il club si dimostra attento alle esigenze del territorio e sensibile alla promozione della salute“.