“L’invenzione della quercia”: le foto di Vincenzo Cottinelli in mostra a Sorano

Il fotografo bresciano Vincenzo Cottinelli ha alle spalle una lunga carriera di ritrattista di personaggi della cultura mondiale e di reporter di storie sociali con pubblicazioni ed esposizioni in Italia e nel mondo (lo scorso anno era a Pitigliano per commemorare Tiziano Terzani). Ha al suo attivo sette libri fotografici: l’ultimo, ora in uscita, realizzato con il sostegno di Banca Tema, si intitola “L’invenzione della quercia“, un esperimento fotografico su pellicola in bianco e nero nella Maremma toscana.

Recentemente Cottinelli ha incontrato la Maremma toscana a Montecavallo (fra Sovana e Saturnia) con le sue grandi querce. È stata una folgorazione. Cottinelli ha affrontato la quercia, nella sua bellezza, non con la precisione amatoriale, turistica, da calendario botanico, ma con la libertà stilistica delle foto ai sali d’argento su pellicola di medio formato in bianco e nero con delle vecchie fotocamere “a rullo libero”. Con scatti scivolati, multipli, irregolari, ha raccontato la quercia come se fosse in atto un colossale esperimento: la sua “invenzione” in un grande laboratorio all’aperto dove strutture, forme, rami, foglie, tronchi vengono sviluppati, agitati, rimescolati sotto la pressione di forze potenti, spinti verso l’alto o trascinati lungo l’orizzonte, senza pace, alla ricerca di un modello grafico ed estetico originale, sotto il sole che domina, rivela, nasconde con l’ombra, o sotto la protezione delle nubi.

Cottinelli ha descritto una bellezza ruvida, sconvolgente e assoluta. Nello stesso tempo, con la dichiarazione d’amore alla quercia, ha reso omaggio alla grandiosità della Maremma tutta.

Ne ha ricavato un centinaio di stampe di grande formato (fino a 2,50 metri di lato) per la mostra nel “Cortilone” di Sorano (straordinario edificio délabré del 1500, già granaio della famiglia Orsini, ora della Fondazione Piccolomini-Sereni che generosamente lo mette a disposizione), in programma da sabato 31 agosto (inaugurazione alle 18) a sabato 28 settembre.

La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile dalle 11 alle 19, tutti i giorni salvo il lunedì). L’allestimento, sia per la dimensione delle immagini, sia per il fascino degli spazi creerà un’atmosfera unica e suggestiva, come una selva incantata dentro antiche pareti.

Per accompagnare la mostra la casa editrice l’Obliquo (edizionilobliquo.it) pubblica un libro fotografico di 136 pagine con 70 immagini in bicromia, testi in tre lingue di Andrea Cortellessa (importante critico letterario e d’arte, dell’Università di Roma Tre) e di Vincenzo Cottinelli, didascalie poetiche di Paul Valéry e J. W. Goethe. È prevista una “tiratura di testa” di 50 esemplari con allegata una fotografia originale in stampa fine art numerata, datata e firmata dall’artista.

Il professor Cortellessa sarà presente all’inaugurazione.

Biografia

Vincenzo Cottinelli (Brescia, 1938) ha lavorato con le agenzie Grazia Neri a Milano e Opale a Parigi. Fotografa in modo analogico e in bianco e nero. Ha pubblicato fra l’altro su Io Donna, La Repubblica delle Donne, Linea d’Ombra, Diario, The European, Yediot Aharonot, Literary Monthly of Israel, il Corriere della Sera, Le Monde, The Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Graphis New York. Oltre 70 volumi in tutto il mondo (8 Meridiani Mondadori) hanno in copertina suoi ritratti dell’autore o foto emblematiche.

Mostre personali: in Italia oltre 50. All’estero negli Istituti italiani di cultura di Vienna, Berna, Londra, Tel Aviv, L’Avana, Praga; a Parigi nella Galerie Tour de Babel. Principali libri fotografici: “Sguardi”, 1995; “Volti dell’impegno”, 1998; “Philobiblon”, 2001; “Tiziano Terzani – Ritratto di un amico”, 2005; “La domenica, arabo”, 2005; “Il Sogno del Giardino”, 2012; “Visages de la culture italienne”, 2013; “Personaggi”, 2015.