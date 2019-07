L’informazione locale vale di più.

Arriva da Washington, sede del Pew Reserch Center, la conferma di come in un mondo globale, l’informazione locale abbia un ruolo centrale nella quotidianità delle persone.

Il sondaggio del centro di ricerca americano evidenzia infatti, come il 41% degli intervistati si affidi alle emittenti televisive locali per informarsi sulle notizie del proprio territorio, il 37% ricerchi informazioni sul web, il 13% preferisca la carta stampata e solo l’8% utilizzi la radio. I social media come Facebook e Twitter, che continuano ad essere assimilati sempre di più ai mezzi di informazione, vedono invece ridimensionato il loro ruolo in questo campo, in quanto fruiti da un pubblico giovane difficilmente interessato alle notizie della propria comunità. Tra i motivi che spingono gli intervistati a consultare i media locali c’è la capacità di riportare le notizie in modo accurato (secondo il 71%) l’utilità delle notizie pubblicate (67%) e l’informazione sulla politica locale (66%).