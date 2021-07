Cna Pensionati: eletto il nuovo presidente, ecco chi è

È Lidio Del Pasqua il nuovo presidente dei pensionati di Cna Grosseto. La sua nomina è arrivata al termine dell’assemblea dei pensionati associati a Cna, prevista nel percorso congressuale per il rinnovo dei vertici di Cna Grosseto, che si concluderà il prossimo 30 luglio.

Del Pasqua, da tempo impegnato nell’associazione, è stato per anni carrozziere e prende adesso il posto di Vezio Vagnoni, che ha guidato i pensionati di Cna negli ultimi otto anni. A lui sono andati i ringraziamenti dei presenti, per il proficuo lavoro svolto in questi anni, che hanno visto l’organizzazione di importanti iniziative sui temi più sentiti dagli anziani, fino al convegno svoltosi nel 2019, in occasione dei 70 anni della Cna, alla presenza dell’allora Capo della Polizia, del prefetto Franco Gabrielli.

Oltre a Del Pasqua, sono stati eletti nella presidenza: Vezio Vagnoni, Maurizio Pellegrini, Oriano Biliotti, Maria Grazia Saccardi, Alfredo Biancucci e Luisa Vignali.

Nel 2020 i pensionati di Cna Grosseto hanno aperto una nuova sede, in via Anco Marzio 7/B, per essere ancora più vicini alle esigenze dei loro associati. Durante l’assemblea si è ribadito l’impegno di Cna Pensionati ad operare a difesa dello stato sociale e a supporto delle categorie più fragili, lavorando per tutelare il potere di acquisto delle pensioni, migliorare l’assistenza socio-sanitaria nei confronti degli anziani e porsi come interfaccia con gli enti pubblici per tutelare i diritti della categoria.